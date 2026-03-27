Triunfo del Valencia CF en el Mundial de Clubes de LaLiga FC Futures y a la espera de una 'ayudita'

Grandísimas noticias en clave Valencia CF. El conjunto Sub-12 que está disputando el Mundial de Clubes LaLiga FC Futures afrontaba el último partido de la fase de grupos contra el Villarreal con la mente puesta en sacar un resultado con un buen número de goles visto lo visto en la clasificación. Y así ha sido. Desde los primeros minutos el Valencia CF se ha impuesto tanto sobre el césped como en el marcador, donde se ha adelantado gracias a un penalti mediada la primera parte.

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Tras el tanto desde el punto de penalti, el Valencia CF ha madurado el partido, pero no ha dejado de pensar en un posible gol que le hiciera estar más cerca de la clasificación. Y ese tanto ha llegado antes del descanso gracias a una contra fantástica que ha hecho cerrar el primer tiempo con el 2-0 para los valencianistas.

El segundo tiempo ha sido extraño. Los primeros compases han contado con un dominio del Valencia CF absoluto y eso ha llevado al Valencia CF al tercer tanto, obra de Lato, con un derechazo espectacular desde lejos para acercar al cuadro blanquinegre a cuartos de final.

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El tanto amarillo

Con el tercer gol, el Valencia estaba en la siguiente ronda, al menos de manera momentánea, pero todo ha cambiado con un gol amarillo a pocos minutos del final que ha puesto al Valencia CF de nuevo tercero en la clasificación. Ahora, para pasar a la siguiente ronda, al Valencia le valdría con un 1-0 del Barcelona sobre el Espanyol, pero no un 2-1, un 3-2 o un 4-3. Es decir, la derrota perica por la mínima que más le conviene es la que llegue sin tantos del cuadro blanquiazul.