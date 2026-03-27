El vestuario del Valencia CF ya sabe cuál es el precio para viajar a Europa

Desde hace cerca de seis años, la afición del Valencia CF no ha vuelto a ver a su equipo con 50 o más puntos en la clasificación de LaLiga. La última vez que los blanquinegros rebasaron esa barrera psicológica, que suele marcar la zona de exclusión entre los que la temporada siguiente viajan a Europa y los que no, fue el 16 de julio de 2020. Ese día, ganaron en Mestalla al Espanyol gracias a un solitario gol de Kevin Gameiro.

El Valencia de la temporada 2019/20, con Voro como técnico interino sentado en el banquillo por enésima vez, terminó aquella Liga noveno con 53 unidades en la tabla, tres menos que el Granada -UEFA Europa League- que cerró el cupo de equipos clasificados para las competiciones europeas en la séptima plaza.

Después de la reacción que está experimentando en la segunda vuelta, el Valencia de Carlos Corberán ha vuelto a despertar la esperanza entre el valencianismo de poder ver a los suyos de vuelta al Viejo Continente la próxima temporada. Dentro del vestuario, tras una primera parte de curso de puro sufrimiento, esa ilusión es compartida y, de nuevo, se pronuncia la palabra "Europa". Sin embargo, de puertas para fuera el entrenador y los futbolistas evitan pronunciarla en un intento de rebajar la presión exterior y no caer en la frustración que un mal resultado pudiese traer de vuelta.

Mientras tanto, pese a la presencia de Kiat Lim esta semana en la ciudad, desde el club no emana ningún discurso público que centre el objetivo más allá de las exposiciones en la sala de prensa antes y después de cada partido por parte del entrenador. Las únicas referencias son las de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, quien ha hablado en un par de ocasiones de trabajar en los mercados previos al verano de 2027 para posicionarse en los torneos UEFA en la temporada de inauguración del Nou Mestalla, la 2027/28.

La plantilla replica el discurso del entrenador

La plantilla replica ante los micrófonos el discurso del entrenador: el partido a partido y el intento de prolongar hasta el final la buena dinámica de la segunda vuelta, en la que solo Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han sumado más puntos que los 18 del Valencia en 10 partidos. Jugadores como Guido Rodríguez y Hugo Duro, piezas de peso en el seno del grupo, han reemplazado la palabra Europa por eufemismos como "hacer cosas bonitas" o "mirar hacia arriba".

Sin nombrarla o no de cara a los aficionados, el vestuario cree que es posible y, además, sabe cuál puede ser el precio: rebasar la barrera de los 50 puntos. La caza de 15 puntos de los 27 posibles (55 %). Si se consigue aumentarán las garantías de concluir la liga entre los ocho primeros. A día de hoy existen elevadas opciones de que hasta el octavo clasificado pudiese acudir a las competiciones UEFA en representación de España en la Conference League.

En estos momentos, por la segunda posición en el ranking UEFA, LaLiga dispondría de una quinta plaza de Champions, lo que garantizaría que hasta el octavo pudiese acudir a la Conference siempre y cuando el Atlético de Madrid se alzara el 18 de abril con el título de Copa en la final ante la Real Sociedad.

Precisamente, los 53 puntos que obtuvo el Valencia en 2020 es la media de puntuación que ha logrado el octavo clasificado en la liga española en las últimas seis temporadas desde entonces. La campaña pasada, en la que España ya consiguió un boleto extra de Champions, fue la primera en la que el octavo se hizo con una plaza europea. Se la llevó el Rayo Vallecano con 52 puntos.

De hecho, esta temporada alcanzar los 50 puntos podría ser suficiente, ya que el ritmo de puntuación a estas alturas de temporada es el más bajo desde la pandemia en lo que respecta a las posiciones sexta, séptima y octava. Únicamente en 2021, el octavo tenía la misma cantidad de puntos (38) que los que acumula hoy el Getafe en el octavo lugar. Sin embargo, el séptimo poseía ocho puntos de los que cuenta en la actualidad la Real Sociedad, también 38. Además, en la serie de seis temporadas hacia atrás, el sexto siempre sumaba más puntos que los 41 del actual Celta.

La pasada campaña, después de 29 jornadas de Liga, el séptimo y el octavo -Celta y Rayo- llevaban dos puntos más que hoy en día. La proyección de puntos hace pensar que con una cifra en torno a la cincuentena de puntos serviría para obtener el último boleto para jugar en Europa durante el curso 2026/27.

Si se aspira a algo más habrá que rebasarla a buen seguro. Desde la temporada 2019/20, la media de la séptima plaza asciende a los 56 puntos, y la sexta sube hasta los 60.

El precio de las plazas Europa League y Conference

Este es el precio que han tenido las posiciones sexta, séptima y octava en los últimos seis años:

19/20 : 6º ( 56 ), 7º ( 56 ) y 8º ( 54 )

: 6º ( ), 7º ( ) y 8º ( ) 20/21 : 6º ( 61 ), 7º ( 58 ) y 8º ( 53 )

: 6º ( ), 7º ( ) y 8º ( ) 21/22 : 6º ( 62 ), 7º ( 59 ) y 8º ( 55 )

: 6º ( ), 7º ( ) y 8º ( ) 22/23 : 6º ( 60 ), 7º ( 53 ) y 8º ( 51 )

: 6º ( ), 7º ( ) y 8º ( ) 23/24 : 6º ( 60 ), 7º ( 57 ) y 8º ( 53 )

: 6º ( ), 7º ( ) y 8º ( ) 24/25: 6º (60), 7º (55) y 8º (52)

Si la cantidad de puntos podría ser menor a lo visto en años anteriores, la dificultad aumenta por el número de rivales a los que se les abren las puertas de Europa. El Valencia es duodécimo, con 35 puntos a estas alturas, uno más que un Girona, decimotercero, que ha mejorado ostensiblemente los resultados y el juego que ofrecía en la primera parte de LaLiga. Por delante, en la carrera europea se hallan el Espanyol (37), en caída libre, Osasuna (37), Athletic (38), Getafe (38), Real Sociedad (38) y Celta (41). Siete equipos en un pañuelo en el que los rivales vascos se presumen como los más complicados.

El calendario que le espera al Valencia es el siguiente:

5/4: Celta (c)

11/4: Elche (f)

22/4: Mallorca (f)

26/4: Girona (c)

3/5: Atlético (c)

10/5: Athletic (f)

13/5: Rayo (c)

17/5: Real Sociedad (f)

24/5: Barcelona (c)

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