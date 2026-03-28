Comert vuelve a la selección suiza y culmina su metamorfosis

La temporada de Eray Comert ha dado un giro radical que pocos podían prever hace apenas unos meses. El defensor suizo, que comenzó el curso como una pieza secundaria en la rotación del Valencia CF, ha pasado a convertirse en un futbolista fiable y competitivo en un momento crítico para el equipo. Las lesiones de compañeros como Mouctar Diakhaby y la falta de alternativas en la zaga abrieron una puerta que el central no solo cruzó, sino que derribó con actuaciones sólidas, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de la afición.

De cuarto central a protagonista inesperado

La evolución de Comert en Mestalla no ha sido casualidad, sino fruto de constancia y aprovechamiento de oportunidades. El central, que parecía destinado a un rol residual dentro de la plantilla, ha sabido responder en situaciones de máxima exigencia, destacando especialmente en la segunda vuelta del campeonato. Su seguridad en defensa, capacidad para salir con balón y presencia en el juego aéreo le han convertido en un recurso valioso en un equipo necesitado de estabilidad.

Eray Cömert celebrando en la remontada del Valencia CF - Alavés en Mestalla / RRSS Valencia CF

Este crecimiento no ha pasado desapercibido fuera de España. Desde Selección de Suiza se ha seguido de cerca su rendimiento, especialmente en un contexto en el que el combinado nacional busca renovar piezas de cara al futuro. Su regreso a una convocatoria internacional supone el reconocimiento a meses de trabajo silencioso y eficaz.

Redebut con Suiza ante Alemania

El redebut de Comert con el combinado helvético se produjo en un amistoso frente a Selección de Alemania, un encuentro exigente que terminó con derrota suiza por 3-4. El defensor del Valencia ingresó en el terreno de juego en sustitución de Nico Elvedi y disputó los últimos 12 minutos del choque.

Aunque su participación fue breve, dejó algunos detalles positivos, imponiéndose en un duelo aéreo y mostrando solvencia en acciones defensivas. El partido se decidió finalmente con un tanto de Florian Wirtz, pero para Comert el resultado quedó en un segundo plano: lo importante era volver a sentirse parte del equipo nacional tras más de un año de ausencia.

Un regreso clave pensando en el Mundial 2026

La última aparición de Comert con Suiza se remontaba al 25 de marzo de 2025, en un encuentro frente a Selección de Luxemburgo, donde disputó 89 minutos. Desde entonces, su presencia en las listas había desaparecido, generando dudas sobre su continuidad en el proyecto internacional.

Sin embargo, su reciente convocatoria se interpreta como una señal clara de que vuelve a estar en el radar del seleccionador. Con la vista puesta en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, Suiza busca consolidar una base sólida de jugadores, y Comert podría formar parte de ese núcleo si mantiene su nivel.

Rendimiento en Valencia: la clave de su transformación

El factor determinante en esta metamorfosis ha sido su rendimiento en el Valencia. En una segunda vuelta marcada por la irregularidad del equipo, Comert ha ofrecido estabilidad defensiva y ha contribuido en momentos importantes. Su implicación en resultados clave y su crecimiento táctico han sido fundamentales para que su nombre vuelva a ganar peso tanto en el club como a nivel internacional.

Cömert ha hecho dos goles clave en Mestalla ante Espanyol y Alavés / VCF Media

Más allá de cifras concretas, su impacto se ha medido en sensaciones: mayor confianza, mejor posicionamiento y una lectura del juego más madura. Todo ello ha construido la imagen de un jugador renovado, lejos de aquel central que parecía estar de paso en la plantilla.

Futuro incierto a corto plazo

Pese a su gran momento, el futuro de Comert sigue siendo una incógnita. El defensor finaliza contrato este verano con el Valencia CF y todavía no hay una resolución clara sobre su continuidad. Su rendimiento reciente podría abrir la puerta a una renovación o despertar el interés de otros clubes.

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En cualquier caso, su regreso a la selección suiza simboliza mucho más que una simple convocatoria: es la confirmación de una transformación deportiva que ha cambiado por completo su estatus. De descartado a imprescindible, Comert ha reescrito su historia en cuestión de meses y ahora mira al futuro con nuevas oportunidades tanto a nivel de club como internacional.