ENTREVISTA A CÉSAR TÁRREGA: "Ni antes era increíble ni ahora soy un desastre"

César Tárrega ha convivido esta temporada por primera vez en su carrera deportiva con fallos, suplencias y críticas. Nunca antes había pasado por algo igual. El de Aldaia siempre fue titular en el Valencia CF y siempre recibió los elogios de los aficionados y los medios. Esta temporada le ha tocado vivir la otra cara del fútbol. Lo bueno es que ni el bache deportivo ni el ruido que se ha generado a su alrededor lo ha debilitado.

Todo lo contrario. El joven central de 24 años ha hecho autocrítica, ha sacado "fortaleza mental", ha intentado "mejorar" a partir de los errores y los ha asumido como lógicos dentro de su "proceso de aprendizaje" porque, como el recuerda y a muchos se nos olvida, todavía es su "segunda temporada en primera división".

Lo importante es que César sabe el camino para volver a ser un pilar importante del equipo. Tiene clara la receta: "Ser fuerte y confiar en el proceso que me ha llevado hasta aquí". César, lejos de ponerse nervioso, ha permanecido "tranquilo", ha mantenido intacta la "confianza" en sí mismo y, muy importante, nunca ha perdido la perspectiva. "Ni antes era increíble ni ahora soy un desastre". Es un titularazo y una realidad.

Su vuelta a la titularidad en Sevilla con victoria y portería a cero es la mejor prueba de su recuperación. Tárrega tiene la "confianza máxima" de Corberán, va "a muerte con él" y desborda ganas para seguir "demostrándole que estoy preparado para jugar cuando lo considere oportuno". Nada mejor para conocer la entereza, la constancia y el valencianismo de César que esta sincera entrevista con SUPER. Habla el segundo capitán del Valencia CF:

CD del Valencia CF en Paterna VLC SPD entrevista a Cesar Tárrega jugador del Valencia / Francisco Calabuig / LEV

-¿Qué tal, César? La victoria de Sevilla os ha cambiado la cara. Qué buen sabor de boca dejó el Pizjuán a nivel equipo y a nivel individual porque volviste al once titular con triunfo y portería a cero.

-Sí, como dices, al final siempre es bonito sumar de tres, sobre todo también fuera de casa que esta temporada se nos está resistiendo. Y bueno, también ver la imagen del equipo cómo compitió y el buen partido que hizo pues nos tiene que servir para seguir en esa línea.

-El equipo hizo las cosas rematadamente mal en Oviedo, pero es verdad que desde hace un mes o mes y medio es otro. ¿Cómo se explica ese cambio desde dentro?

-Sí, como dices, pues ahora la dinámica es diferente. Sí que es cierto que dimos una mala imagen en Oviedo y sabíamos que teníamos que dar otra imagen porque no está a la altura del club, no es lo que queríamos representar. Y bueno, yo creo que conseguimos darle esa vuelta en Sevilla y como dices pues este último mes, mes y medio, estamos haciendo las cosas muy bien.

-Hay gente que dice que en Oviedo no queríais y en Sevilla sí, ¿Lo entiendes? ¿Es así?

-No, no, porque siempre se quiere, al final los jugadores lo que queremos es ganar, es competir, es siempre darle las mayores alegrías a la afición y a uno mismo. Así que bueno, no en ningún caso es porque los jugadores no quieran.

-Otra vez, Corberán con una segunda vuelta de números europeos. ¿Por qué ese cambio?

-Bueno, al final son rachas. En el fútbol hay momentos en los que haces las cosas peores y te salen mejores resultados y viceversa. Entonces bueno, ojalá seguir así porque demuestra el buen momento en el que estamos y nada, a seguir por ese camino.

-Es una pregunta cíclica a estas alturas de la temporada en la 'era Meriton': ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Hasta dónde puede llegar el equipo en estas últimas nueve jornadas?

-Bueno, yo creo que lo dijo Luis Rioja la temporada pasada, yo creo que lo va a ir marcando la temporada. Un poco nosotros tenemos que ir partido a partido, nosotros siempre vamos a salir a ganar y si estamos ahora en un buen momento pues mirar para arriba, claro que sí.

-Hablemos de fútbol, ¿Qué ha cambiado futbolísticamente en la segunda vuelta?

-Bueno, a ver, al final yo creo que no venimos haciendo cosas muy diferentes a lo que venías haciendo por ejemplo dos o tres meses atrás, o incluso en la primera vuelta. Como te he dicho antes, yo creo que son rachas. Hay momentos o días en los que los jugadores se encuentran mejor, mejor técnicamente. Hay días donde tienes dos ocasiones y las metes, otros que te cuesta veinte... son momentos.

-Otro de los factores que explican el cambio es la llegada de los refuerzos de rendimiento inmediato, ¿Cuánta importancia tienen Guido, Sadiq y Unai en la recuperación del equipo?

-La llegada de Unai, de Umar, de Guido, de todos los que han llegado, incluso de Renzo que no ha podido aún debutar pero que está trabajando como un animal... la verdad que nos vienen muy bien porque siempre son bienvenidos, ayudan a que el equipo crezca no solo en los entrenamientos sino como se ha visto ya en los partidos. Y todo lo que sea sumar al equipo pues bienvenido sea y encantados.

CD del Valencia CF en Paterna VLC SPD entrevista a Cesar Tárrega jugador del Valencia / Francisco Calabuig / LEV

-Para mí uno de los puntos de inflexión de la temporada es cuando Gourlay ratifica a Corberán en medio una situación crítica del equipo. “Es el entrenador del Valencia, no sé cuántas veces tengo que repetirlo”. No se si piensas lo mismo. ¿Hubo dudas del vestuario con el míster?

-Al final el mundo del fútbol pues hay mucha gente que opina o que se mete a hablar, pero nosotros en ningún momento hemos tenido ninguna duda. Dentro del vestuario estamos a muerte con el cuerpo técnico y con el míster. No hemos tenido ninguna duda, nosotros estamos felices, sabemos lo que trabajamos, venimos trabajando bien, se está reflejando ahora en el campo, así que en ningún momento hemos tenido ninguna duda y estamos con ellos a muerte.

-Hugo gente que puso en duda la confianza de los jugadores hacia Corberán. Tú siempre has lanzado un mensaje muy diferente de la realidad de ahí dentro. ¿Qué ha pasado realmente?

-Nosotros en ningún momento a pesar del ruido que se pueda generar fuera no hemos tenido ninguna duda con el míster. Sabemos de su trabajo, de lo que estamos haciendo aquí en el día a día y nosotros estamos muy seguros de eso.

-¿Qué significa el míster Corberán para ti?

-A mí me ha dado desde que llegó confianza máxima. Yo estoy súper agradecido con él y la verdad que tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con él, de seguir demostrándole que estoy preparado para jugar cuando lo considere y a muerte con él.

-Un momento importante este verano es cuando te da la capitanía por encima de otros futbolistas importantes de la plantilla, ¿Cómo fue? ¿Lo esperabas?

-La verdad es que fue un momento muy especial para mí porque la verdad que no me lo esperaba. Nos juntó a los cuatro capitanes de este año y nos dijo que íbamos a formar parte de la capitanía y la verdad que fue un orgullo inmenso. Como te digo no me lo esperaba y fue un orgullo muy grande, una sorpresa, lo viví con mucha alegría además de una gratitud enorme.

-El brazalete es una alegría y un orgullo para tí, pero la temporada ha demostrado que una responsabilidad grande también. Vaya primera vuelta de tensión, dudas y rumores.

-Sí, sí, al final la capitanía del Valencia no es cualquier cosa. Además para mí yo creo que significa muchísimo porque sé lo que significa ser del Valencia desde pequeño, sé lo que significa este club, cómo siente la afición o esta tierra el fútbol. Y bueno, como dices es una responsabilidad pero que asumí desde el momento en el que se me otorgó y bueno, creo que estaba preparado y estoy preparado.

-A veces no se cuentan las cosas o se cuentan mal, pero tú has forzado mucho esta temporada. ¿Es verdad que has jugado muchos partidos si estar al cien por cien físicamente solo por compromiso y ganas de ayudar al equipo?

-A ver, sí que es verdad que he arrastrado durante los últimos tres o cuatro meses una serie de molestias que están ahí, pero que en el fútbol de élite pues son más comunes de lo que la gente se puede pensar. Al final esto es la máxima exigencia y puedes jugar con algo de dolor. Pero vaya, que en ningún momento me ha impedido digamos o me ha condicionado a la hora de jugar un partido, no he ido con ninguna duda de que me pudiera hacer más daño o le he dicho al míster en ningún caso "oye, no estoy para jugar". De hecho yo siempre quiero jugar. Ahora estoy mucho mejor, me encuentro ya totalmente recuperado de todas las molestias y a disposición del equipo.

CD del Valencia CF en Paterna VLC SPD entrevista a Cesar Tárrega jugador del Valencia / Francisco Calabuig / LEV

-Es verdad que tal vez penalizado por ese nivel físico, luego llegaron algunos errores poco habituales en ti. ¿Cómo valoras tú tu primera vuelta? ¿Sientes que estuviste a nivel? ¿Eres autocrítico?

-Sí, por supuesto. Al final como tú dices esa serie de fallos los tuve, es algo obvio. Pero es cierto que también se tienen que ver como algo que forma parte del aprendizaje, del fútbol de alta exigencia, de alto nivel. Igual el año pasado erraba un pase y no acababa en gol y igual no salía tanto en los medios como puede ser el que tuve pues por ejemplo el partido del Betis. Al final son momentos, como te digo, unos haces el pase mal y acaba en gol, otros pues te salvas. Esos errores sí que es verdad que fueron continuados, entonces un poco igual la gente puede tener esas dudas de que igual no estaba al nivel. Pero yo creo que he hecho una primera vuelta digamos que estable, pero es cierto que a partir de esos errores como digo también tienes que aprender de ellos, saber en qué momento puedes arriesgar o igual tienes que jugar otro tipo de pase, pero aprender de todo ello.

-¿Crees que los errores te han hecho aprender y sales más fuerte de este bache deportivo?

-Sí, por supuesto. De todo se aprende, al final este es mi segundo año en Primera División y yo en todos los partidos, en todos los entrenamientos estoy aprendiendo. Nunca dejas de aprender y al final eso también te ayuda a ti como jugador para el futuro.

-¿Es José Luis Gayà, de la casa como tú y también criticado por parte de la afición, el mejor espejo donde mirarse?

-Sí, por supuesto. Al final José es un ejemplo para todos los que entrenamos aquí día a día. Él ha estado aquí desde bien pequeño, ha crecido en los momentos buenos, en los no tan buenos, ha recibido aplausos, críticas... Al final es un espejo donde mirarse y es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer todos.

-Venías de un año en el que todo el mundo hablaba maravillas de César y todo cambia esta temporada. ¿Cómo es el César que no el que ve la gente después de un error? ¿Le das muchas vueltas? ¿Eres de los que machaca a la familia?

-Es que al final ni el año pasado era increíble ni este año soy un desastre por así decirlo. Al final todos tenemos esos momentos, igual unos momentos de que estás anímicamente estupendo y otros un poco más de bajón. Pero como he dicho, en todos esos momentos sacas pues las ventajas de ello, qué puedes mejorar. Igual el día del partido sí que te vas jodido a casa pero al día siguiente tienes que resetear, tienes que saber sacar qué puedo aprender de ello más que machacarte con eso porque al final eso te resta más que te suma.

-¿Pero se te puede hablar? (En tono de broma)

-Sí, bueno... el día ese no, al día siguiente ya sí. (Risas).

-Tú siempre has sido titular en el Valencia. Fijo primero para el Pipo y luego para Corberán. ¿Cómo has digerido tus primeras suplencias?

-La verdad las llevé bien, pero más que nada porque yo ya había hecho un trabajo de que de que podía pasar. Porque igual cuando tú estás acostumbrado a jugar siempre no te das cuenta del nivel al que estás, de que hay mucha competencia porque ves entrenar a los compañeros y sabes que tienen el mismo nivel que tú, que pueden jugar en cualquier momento por ti. A pesar de que yo me mataba también en los entrenamientos, sabía que es una posibilidad. Entonces a la hora de en el momento en el que sale otro jugador sé que está igual de preparado que yo y que va a rendir al máximo nivel que pueda. Entonces mientras sea para sumar al equipo, yo preparado y voy a seguir entrenando para intentar ganarme esa oportunidad.

-Y vaya si aprovechaste la oportunidad en el Pizjuán. Otra vez titular y otra vez a un nivel top con portería a cero.

-La verdad es que estoy muy agradecido otra vez por la oportunidad y sí que es cierto que el partido del domingo me sentí muy bien y acabé muy contento con el partido que hice.

-Hay una persona que te conoce muy bien que me dice que está convencido que vas a volver a ser un pilar de este Valencia.

-Bueno, ojalá, yo al final trabajo para que así sea y espero que ese trabajo que digo dé sus frutos y pueda ser así.

-Si algo estás demostrando para reponerte es fortaleza mental.

-Sí, por supuesto, como he dicho antes hay momentos buenos, no tan buenos, pero en todos ellos tienes que sacar esa fortaleza mentalmente, ser fuerte y confiar en el proceso, en lo que te ha llevado hasta aquí y seguir pues machacando esas virtudes y sobre todo los defectos para que no para que no salgan.

-Se acerca el verano, también el mercado. La temporada pasada tu nombre sonó mucho, tuviste que decir 'no' a ofertas importantes. ¿Cómo viviste aquellos meses?

-Se habló mucho, pero yo tenía claro que que quería seguir aquí. El Valencia es muy importante para mí y estoy estoy muy feliz y tuve 100% la cabeza metida aquí.

-Siempre lo tuviste claro. ¿Lo sigues teniendo claro todavía?

-Sí, yo estoy muy feliz aquí, tengo contrato y estoy muy contento.

-Pero hubo ofertas de equipos en competición Europea, con mejores salarios... ¿En algún momento dudaste? Mosquera por ejemplo eligió el camino de irse.

-Lógicamente lo que llega se lo trasladan a mis agentes y mis agentes me la trasladan a mí, yo lógicamente la veo porque si me la trasladan la veo. Pero no he dudado por lo que el Valencia representa para mí, porque yo al final desde pequeño he querido jugar en el Valencia y ahora que lo he conseguido quiero aprovecharlo.

-No es el único "sí quiero" que has dado últimamente... (Broma por su futura boda)

-¡No, no, no! (risas) También hay otro y estoy muy contento por ello. Nos casamos en el año que viene, en 2027, con tranquilidad, muy felices y a disfrutarlo.

-Eso significa que César crece como jugador pero también como persona. Muchas veces no se ve todo lo que hay detrás del futbolista.

-Al final nosotros también somos personas. Y en ese aspecto me considero un afortunado porque la persona que tengo al lado es maravillosa y he tenido muchísima suerte al encontrarla y que ella también me haya elegido a mí es para estar tremendamente encantado con ella.

-¿Cómo ha llevado tu familia los altibajos y tus primeras críticas? Porque, como tú, no estaban acostumbrados tampoco.

-Igual el jugador sí que puede estar acostumbrado a esos momentos de anímicamente mejores o peores, pero también está lo que lo que representa la familia o la gente que te quiere, que también te ve sufrir o ve lo que puede decir la gente en ese momento. Es difícil de gestionar, pero yo creo que lo han llevado bastante bien por el hecho de que yo les he transmitido tranquilidad, que es algo que puede pasar y algo que es normal en este mundo y en ese aspecto pues ellos han estado tranquilos y seguros de que iba a ir todo bien.

CÉSAR TÁRREGA CON SUPER / Francisco Calabuig

Voy acabando, te pregunto por nombres propios. Hablábamos antes de Mosquera. Ya es internacional absoluto. ¿Envida sana?

Me alegro mucho por él, por supuesto, hablo con él, el otro día le felicité, me alegré muchísimo por él. Al final pues llevamos mucho tiempo juntos y todo lo bueno que le pase es merecido y me alegraré un montón por él.

Tú fuiste fijo en el Europeo sub-21 y por qué no la selección Absoluta en un futuro. ¿Sigues soñando con ese momento?

Sí, lógicamente, ojalá. Al final todo lo que estoy consiguiendo ya es súper ilusionante y es como un reto de dónde querer verse dentro de unos años.

Otro nombre propio, Unai Nuñez. Ha venido también para ayudar en defensa, es competencia directa y le están saliendo bien las cosas. ¿Te está sorprendiendo tu nivel?

Unai, desde el primer día ha estado entrenando a un nivel muy muy bueno, es un trabajador y le están saliendo las cosas muy bien. Y como te he dicho antes siempre que sea para aportar al equipo que lógicamente está haciendo y está demostrando un gran nivel, nos vamos a alegrar mucho por él, todo lo que sea beneficioso para el equipo nos alegraremos y bienvenido sea. La verdad que está a un nivel muy alto y ojalá siga así.

No puedo dejar de preguntarte por Justin De Haas, central cerrado para la próxima temporada. ¿Entiendes ese movimiento del club?

Sí, al final el club en el que estamos demanda eso. Y tener competencia pues en tu posición también te va a ayudar a crecer. No solo a nivel mental o físico, también en los entrenamientos, aprendes de ellos porque cada uno viene de ligas o de escuelas diferentes. Yo creo que todo todo lo que sea competencia por mejorar el nivel en este caso de la defensa va a ser espectacular.

El tema ahora central de la planificación depotiva. En la reunión Kiat Lim-Gourlay-Corberán, se marcó como prioridad, además de buscar un director deportivo, renovar a Guido. ¿Te lo quedabas?

Lógicamente, lo que está aportando Guido es es una bestialidad desde que desde que ha llegado transmite ese liderazgo que es innato para él, la experiencia que tiene, lo que nos ayuda al equipo a los jóvenes, la pausa que da en momentos importantes o cómo acelera el juego cuando es necesario... Está demostrando la calidad que tiene, lo que nos está aportando al equipo y ojalá que siga.

Aprovecho, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Kiat Lim?

Lo saludé pero enseguida tuve que seguir entrenando que estábamos ahí.

Y la última, como aficionado que tu también has sido eres y serás, ¿qué mensaje le envías al valencianismo de cara a estar recta final de Liga?

Que nos apoyen en los partidos en Mestalla porque son clave. Al final ver todos los sábados, todos los domingos en Mestalla más de 40.000 personas es un escándalo. De hecho todos los rivales que vienen se quedan asombrados por el por el estadio, por la afición que tenemos. Y también les diría que vamos a trabajar como como siempre hemos hecho para para darles las máximas alegrías posibles.

Te sigues emocionando cuando hablas de Mestalla...

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Es que siempre es especial salir a Mestalla. Los primeros partidos eran un subidón que no se puede describir, pero sigo viviendo muy intensamente cada salida a Mestalla, sobre todo en el once, con el himno, ver a todos levantados con las bufandas... la verdad es que es muy especial y se te pone la piel de gallina.