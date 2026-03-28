Ferran Jutglá, un ex que 'amenaza' al Valencia en su mejor momento

Una vez finalice el actual parón de selecciones, ya el último de la temporada, el Valencia CF regresará a la competición liguera para medirse al Celta de Vigo en Mestalla, un partido clave para medir la ambición del conjunto de Carlos Corberán: un triunfo frente al conjunto celeste permitiría al Valencia colocarse a solo tres puntos de los puestos de Europa League que marca el propio Celta.

El equipo de Claudio Giraldez llega a Mestalla con ganas de resarcirse tras la derrota que encajó la última jornada frente al Alavés en Balaídos. El Celta dominaba 3-0 en la primera parte pero el conjunto babazorro terminó remontando en la segunda mitad. La única buena noticia para el Celta fue la confirmación de que Ferran Jutglá ha superado su mal primer tramo de curso y está en el mejor momento de la temporada. El catalán marcó un doblete y sumó su quinto gol en los últimos seis partidos de Liga. En el último partido de Europa League, en el que el Celta eliminó al Olympique de Lyon, también vio portería.

¿La ley del ex?

Su próxima víctima ante la que intentará prolongar su racha será uno de sus exequipos, y es que Ferran Jutglá militó en la cantera del Valencia durante una temporada. El delantero jugó en el Juvenil A cedido por el Espanyol en el año 2018. Así, la ley del ex y el gran momento de forma de Jutglá será una de las grandes amenazas para un Valencia que afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada.

De menos a más

El resurgir de Jutglá llega en el momento decisivo de la temporada y después de sufrir una alarmante sequía goleadora en los primeros meses de competición. En las 23 primeras jornada de liga, el catalán solo marcó dos goles, ambos ante Osasuna en el mismo partido, y apenas tuvo continuidad en el once. Ahora le ha dado una vuelta de 180 grados a su situación y Giráldez está aprovechando su gran estado de forma con oportunidades de inicio.

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Ferran Jutgla of RC Celta de Vigo in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and RC Celta de Vigo at La Cartuja stadium on March 15, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En liga ya encadena seis titularidades en los últimos seis partidos, algunos de ellos compartiendo punta de lanza con Borja Iglesias, el teórico '9' titular del Celta y otra de las grandes amenazas ante las que tendrá que hacer frente el equipo de Carlos Corberán. El 'Panda' está firmando una temporada notable que le ha permitido, incluso, volver a la Selección Española.