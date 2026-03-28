Festival en Paterna: El Valencia CF Mestalla vuelve a la victoria con Óscar Sánchez

El Valencia CF Mestalla firmó su mejor actuación de la temporada en el Estadio Antonio Puchades, donde goleó con autoridad al Terrassa FC (5-1) en el estreno de Óscar Sánchez en el banquillo. Un partido vibrante, enérgico y ambicioso que devuelve la ilusión a un filial que encara ahora cinco auténticas finales por la permanencia.

Reacción inmediata tras el golpe inicial

El encuentro no pudo empezar peor para los valencianistas. En el minuto 2, el Terrassa golpeó primero con un tanto de Nahuel, que sorprendió con un potente disparo a la escuadra tras un saque de esquina. Un jarro de agua fría que, lejos de hundir al Mestalla, activó su mejor versión. El equipo mostró personalidad, ritmo y hambre competitiva, rasgos que marcaron toda la tarde. La reacción no tardó en llegar.

Mario Domínguez lidera la remontada

El empate llegó gracias a Mario Domínguez, que firmó un doblete clave. El primero nació de una gran jugada colectiva: pase filtrado de Wanjala, centro preciso de Víctor Junior y remate al primer palo del delantero. Con el 1-1 se alcanzó el descanso, pero el Mestalla ya había cambiado la dinámica del partido. Tras la reanudación, Mario volvió a aparecer para culminar la remontada con una definición certera al palo largo desde corta distancia, firmando su undécimo gol liguero.

Víctor Junior desata el vendaval ofensivo

El partido se rompió definitivamente con la irrupción estelar de Víctor Junior. El mediapunta valencianista se erigió en protagonista absoluto con dos goles de enorme calidad. Primero, con una sutil picadita que evidenció su sangre fría. Después, con una definición propia de un jugador diferencial. Su actuación culminó con un auténtico golazo acrobático, una especie de tijera que levantó al público del Puchades y confirmó la exhibición del filial.

Aimar Blázquez cierra la goleada

El quinto y definitivo tanto lo anotó Aimar Blázquez, otro de los nombres propios del encuentro. El delantero, destacado la pasada temporada en el Juvenil A, selló la “manita” atacando el primer palo con determinación y rubricando una actuación coral sobresaliente.

Nuevo técnico, nueva energía

Tras la polémica destitución de Miguel Ángel Angulo, una de las figuras más importantes de la historia del club, el equipo ha respondido con carácter al clásico tópico futbolístico: entrenador nuevo, victoria segura. Óscar Sánchez, procedente del Juvenil A, debutó a lo grande, dotando al equipo de intensidad, verticalidad y ambición. Su impacto fue inmediato y muy visible tanto en el juego como en la actitud.

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La salvación, más cerca

Con esta victoria, el Mestalla escala posiciones en la clasificación, aunque sigue inmerso en la lucha por evitar el descenso. Actualmente se sitúa en la zona media baja, a solo un punto de la décima posición. Lo más importante, sin embargo, es la sensación: si el equipo mantiene este nivel competitivo, la permanencia parece un objetivo plenamente alcanzable. Quedan cinco finales, y el Mestalla ha demostrado que está preparado para afrontarlas.