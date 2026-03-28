Dudas con la estrella del Real Celta antes del Valencia CF

El Valencia CF ya mira de frente a su próximo desafío en LaLiga pese al parón FIFA de este final de marzo. El equipo que dirige Carlos Corberán llega a la fase decisiva de la temporada en su mejor momento del curso. Los blanquinegros han conseguido sus primeras victorias lejos de casa, que era una asignatura pendiente e incluso se atreven a mirar a la lucha por las plazas europeas en el tramo final de Liga.

En Mestalla ya se espera el Real Club Celta de Vigo, un equipo competitivo, con identidad, pero que llega envuelto en dos batallas con la Liga y la Europa League en liza. Además de problemas con las lesiones y, en las últimas horas la gran duda anual sobre el futuro de Iago Aspas. El capitán y leyenda celeste aún no ha renovado su decisión genera dudas en el entorno aunque sea algo habitual debido a su edad que se decida a final de temporada

Iago Aspas aún no ha renovado con el Celta y su futuro sigue en el aire. / Pablo Hernández Gamarra

Una renovación que no llega

Aspas no es un jugador cualquiera. Es el símbolo del Celta. Su referencia ofensiva todavía en muchos partidos. Un líder dentro y fuera del campo. Sin embargo un año más el capitán no da pistas sobre su futuro antes de tiempo y genera intranquilidad.

Según informa MARCA, desde el Celta ya se ha expresado la voluntad de que Aspas continúe una temporada más. Justo este curso Aspas ha tenido menos problemas con las lesiones que en temporadas anteriores, participando en 38 partidos este año con siete goles y seis asistencias.

Por eso que su renovación siga en el aire genera inquietud. No hay ruptura pero es inevitable que genere incertidumbre en un momento cumbre del curso.

Los problemas de Giráldez para Mestalla: lesiones y Europa en el horizonte

El momento de la temporada no ayuda a despejar dudas. El Celta se juega mucho. En Liga y también en Europa. El técnico Claudio Giráldez no llega en las mejores condiciones al partido de Mestalla.

Las lesiones de Miguel Román y Matías Vecino condicionan la planificación. Son bajas sensibles pues Román estaba siendo una de las sensaciones de la temporada, mientras que Vecino era uno de los refuerzos invernales pensando en un final de temporada duro.

A eso se suma otro factor clave: la cercanía de los cuartos de final de la Europa League. Un partido que puede marcar la temporada del Celta y para el que tendrán poco tiempo para preparar después de que LaLiga no aceptara cambiar la fecha del Valencia - Celta.

Giráldez afronta el partido con bajas sensibles y el foco en Europa. / LALIGA

Mestalla, escenario ideal para aprovechar dudas

El Valencia CF llega con la necesidad de sumar, pero también con la posibilidad de hacerlo ante un rival que no está en su mejor momento tras la derrota frente al Alavés en Balaídos y con la distracción europea. No obstante el equipo de Claudio Giráldez es uno de los mejores visitantes de toda LaLiga.

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Si el Valencia logra imponer ritmo desde el inicio, puede explotar esas dudas del Celta en un duelo en el que una victoria pondría a los de Corberán a solo tres puntos del Celta en la clasificación.