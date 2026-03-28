Lucas Beltrán deja claro su deseo de futuro en el Valencia CF: “Si de mi dependiera..."

Lucas Beltrán es uno de los nueve jugadores del Valencia CF sin contrato asegurado para la próxima temporada. El futuro del argentino está en el aire. Su caso es de los casos más complejos, ya que la Fiorentina pagó en agosto de 2023 una suma próxima a 20 millones de euros por él. Termina con los 'viola' en 2028 y, visto que ha recuperado parte de lo mostrado con River, los italianos no podrán un precio de salida excesivamente asequible para la economía del Valencia. Pero Lucas está encantado en el Valencia CF como así ha reconocido públicamente en una entrevista al Diario As.

El argentino asuma que tendrá que volverá a la Fiorentina y a partir de ahí "la gente del club dirá". "Quedan 9 partidos y veremos. Lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos 9 partidos y después, no sé, la gente del club dirá", reconocía en la charla.

Lo que tiene claro Lucas es que si dependiera del futbolista a él le "encantaría quedarme". "Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme".

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Lucas Beltrán, en una sesión de trabajo al margen del grupo / VCF Media

Mestalla, clave

Uno de los motivos para quedarse en es el cariño que siente de Mestalla. "Lo noto, la verdad (ríe). Siempre digo que el futbolista tiene que representar al hincha dentro de la cancha y eso es lo que traté siempre de hacer, acá y en todos los clubes. Odio perder y hago siempre lo imposible por ganar. Lo ideal para un delantero es hacer goles, asistencias… es lo más lindo, lo que más vende. Pero a veces esa parte no se da, pero a correr… nunca me criticaran", finalizaba.