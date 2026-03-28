Manu Vallejo, sin equipo tras su salida del Ceuta y una prueba fallida en Suecia
El exjugador del Valencia CF busca relanzar su carrera a los 29 años después de una etapa irregular y sin continuidad
El futuro de Manu Vallejo vuelve a quedar en el aire. El atacante gaditano se encuentra actualmente sin equipo tras rescindir su contrato con la AD Ceuta FC y no convencer durante su reciente periodo de prueba con el Mjällby AIF, vigente campeón de la liga sueca.
Rescisión con el Ceuta
El club ceutí hizo oficial el pasado enero la salida del futbolista mediante un comunicado en el que destacó su profesionalidad, aunque su rendimiento deportivo no estuvo a la altura de las expectativas. Vallejo apenas participó en 4 de las 23 jornadas de liga, sin lograr continuidad ni impacto en el juego.
Su paso por el Ceuta deja una sensación agridulce: llegó como un refuerzo importante, pero nunca logró asentarse en el once ni marcar diferencias. La falta de confianza y ritmo competitivo terminó por condenar su etapa.
De promesa en Primera a carrera itinerante
La trayectoria de Vallejo ha estado marcada por altibajos desde que irrumpió con fuerza en el Cádiz CF. Su buen rendimiento llamó la atención del Valencia, que en 2019 pagó 5,5 millones de euros por su fichaje como apuesta de futuro bajo la dirección de Pablo Longoria. Campeón del Europeo con la Sub-21 y compartío vestuario en esa selección con Carlos Soler o Sivera.
Sin embargo, su paso por Mestalla nunca terminó de consolidarse. En dos temporadas y media con el Valencia CF, dejó destellos puntuales, como los cinco goles que anotó en la temporada 2020/21, incluyendo un doblete en la jornada inaugural ante el Levante UD que dio la victoria a su equipo. Aun así, no logró hacerse con un puesto fijo.
Cesiones y búsqueda de continuidad
Desde su salida definitiva del Valencia en 2023, su carrera ha sido un continuo ir y venir en busca de minutos:
- Deportivo Alavés
- Girona FC
- Real Oviedo
- Real Zaragoza
- Racing de Ferrol
- AD Ceuta FC
En ninguno de estos destinos consiguió asentarse ni recuperar el nivel que prometía en sus inicios.
Un futuro incierto
El pasado 4 de febrero, Vallejo tuvo una nueva oportunidad al realizar una prueba con el Mjällby AIF, campeón de la liga sueca. Sin embargo, no logró convencer al cuerpo técnico, cerrándose así otra puerta en su intento de relanzar su carrera fuera de España.
A sus 29 años, Manu Vallejo encara un momento decisivo. Sin equipo y tras varias etapas sin continuidad, el delantero busca un destino que le permita recuperar sensaciones y demostrar que aún puede ofrecer rendimiento en el fútbol profesional.
El talento que una vez le llevó a la élite sigue ahí, pero el tiempo apremia. Su próximo movimiento será clave para definir si puede reconducir una carrera que, por ahora, se ha quedado lejos de lo que prometía.
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