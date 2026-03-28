Mosquera se acuerda del Valencia CF tras su debut y valora su venta: "El cambio fue acertado"

Cristhian Mosquera debutó con la Selección Española Sub21 ante Serbia para orgullo y felicidad de todos los que le han acompañado en su camino. El defensa del Arsenal, criado en las inferiores del Valencia hasta llegar al primer equipo, se postula así como un recurso de gran fiabilidad para una España cargada de talento, pero donde el nacido en Alicante encaja a la perfección en una plantilla joven y con muchísima proyección. A sus 21 años, Mosquera se postula como el central del futuro, aunque sin olvidarse de su pasado valencianista. Por muy bien que le estén yendo las cosas en Londres, está muy pendiente de sus excompañeros, a los que les pide que peleen por entrar en Europa, tal y como aseguró en zona mixta tras el partido.

Sensaciones del debut

Cuando me llegó la noticia no me la esperaba para nada, pero muy contento y muy agradecido a Luis y a Dios por la oportunidad. Es un privilegio debutar en la Absoluta, además cerca de casa.

Decisión acertada de jugar con España

Me lo preguntan en cada convocatoria que voy con la selección y siempre digo lo mismo: mi familia y yo estamos muy tranquilos. He tenido paciencia, he sabido esperar mi momento. Hay que seguir trabajando día a día para que se abran puertas.

¿Sueña con el Mundial?

Claro. Me dedico a trabajar y dar mi mejor versión en mi club. Estoy dispuesto para estas oportunidades siempre.

Acogida del grupo

Un grupo increíble, desde el minuto uno nos han arropado a mí y a todos los nuevos de una forma bastante buena. Como si llevara mucho tiempo en la concentración.

Cómo se enteró de la convocatoria

Antes de que saliera la lista, nosotros estábamos en la charla previa antes de entrenar. Cuando salimos, un par de fisios me comunicaron la noticia y me felicitaron compañeros y cuerpo técnico.

Palabras de De La Fuente antes de debutar

Que disfrutara, que fuera yo y que diera lo mejor de mí.

¿Para quién es la camiseta del debut?

Para mi familia. Me sigue allá donde voy y me apoya. Sin duda es para ellos.

Mosquera, junto a Fermín, Fornals y Víctor Muñoz, antes de debutar con España. / SEFutbol

¿Llega Mikel Merino al Mundial?

Mikel Merino un trabajador nato. Dará lo mejor de sí para volver cuanto antes.

¿Echa de menos Valencia?

El tiempo, la gente y muchas cosas. Como Valencia y Alicante hay poco en el mundo.

¿Sigue al Valencia CF?

Siempre que juegan intento ver a mis compañeros. Estamos en contacto.

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¿Entrarán en Europa?

Ojalá. Estos últimos años no han sido como esperábamos, pero este tiene buena pinta.