La traca de Forment vuelve a encender Mestalla en su 55 aniversario

El valencianismo ha vuelto a reunirse este 28 de marzo en el entorno de Mestalla para celebrar la ya consolidada traca en honor a José Vicente Forment, con motivo del 55 aniversario de su histórico gol. El acto, que en los últimos años ha ganado protagonismo, ha contado con la presencia de aficionados, peñas y protagonistas vinculados al club, en una jornada marcada por el recuerdo y el sentimiento compartido.

Banderas reivindicativas contra la gestión del club y la demolición del actual Mestalla / Germán Caballero

Un gol que sigue muy presente

El tanto de Forment, clave en la temporada 1970-71, continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva del valencianismo. Durante el evento, se ha rememorado aquel momento decisivo que impulsó al Valencia CF hacia el título de Liga, reforzando la figura del exdelantero como uno de los nombres propios de la historia del club.

Aficonados valencianistas reunidos en la tradicional Traca de Forment / Germán Caballero

Un acto abierto y con ambiente valencianista

La celebración ha incluido la tradicional traca, acompañada de intervenciones y gestos de reconocimiento hacia Forment. Además, los asistentes han podido disfrutar de un ambiente festivo y popular, con presencia de elementos que han reforzado el carácter valencianista del homenaje.

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Los organizadores de la Traca de Forment durante el acto conmemorativo / Germán Caballero

Memoria y sentimiento en tiempos actuales

En un contexto deportivo deprimente, este tipo de iniciativas siguen sirviendo como punto de encuentro para la afición. Más allá del recuerdo, la traca de Forment se mantiene como un símbolo de identidad y de conexión entre generaciones que siguen mirando a Mestalla como el estandarte emocional del valencianismo.