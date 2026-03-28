VALENCIA CF
La traca de Forment vuelve a encender Mestalla en su 55 aniversario
El valencianismo se reúne para homenajear al exdelantero y recordar el gol clave de la Liga 1970-71 en un acto emotivo cargado de memoria
El valencianismo ha vuelto a reunirse este 28 de marzo en el entorno de Mestalla para celebrar la ya consolidada traca en honor a José Vicente Forment, con motivo del 55 aniversario de su histórico gol. El acto, que en los últimos años ha ganado protagonismo, ha contado con la presencia de aficionados, peñas y protagonistas vinculados al club, en una jornada marcada por el recuerdo y el sentimiento compartido.
Un gol que sigue muy presente
El tanto de Forment, clave en la temporada 1970-71, continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva del valencianismo. Durante el evento, se ha rememorado aquel momento decisivo que impulsó al Valencia CF hacia el título de Liga, reforzando la figura del exdelantero como uno de los nombres propios de la historia del club.
Un acto abierto y con ambiente valencianista
La celebración ha incluido la tradicional traca, acompañada de intervenciones y gestos de reconocimiento hacia Forment. Además, los asistentes han podido disfrutar de un ambiente festivo y popular, con presencia de elementos que han reforzado el carácter valencianista del homenaje.
Memoria y sentimiento en tiempos actuales
En un contexto deportivo deprimente, este tipo de iniciativas siguen sirviendo como punto de encuentro para la afición. Más allá del recuerdo, la traca de Forment se mantiene como un símbolo de identidad y de conexión entre generaciones que siguen mirando a Mestalla como el estandarte emocional del valencianismo.
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