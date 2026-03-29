Cañizares: "El Valencia CF tiene un microbio instalado"

Santi Cañizares ha vuelto a criticar gestión de Peter Lim en el Valencia CF. La leyenda blanquinegra asegura que "Valencia tiene una infección, un microbio instalado, que es la gestión de su propietario Peter Lim". El exportero del Valencia alerta de la necesidad de "limpiar el microbio de la gestión, sino seguiremos así y bajaremos a segunda división, porque otros equipos, a pesar de tener menos estructura y herramientas, gestionan mejor el club", dijo en 'Sport' en la previa de la Timba de Winamax.

P: ¿Cómo ves al Valencia esta temporada y qué solución le ves a la situación actual del club?

R: Valencia tiene una infección, un microbio instalado, que es la gestión de su propietario Peter Lim. Mientras no haya un antibiótico para esto, es difícil que, con una mala gestión, impropia de un equipo profesional, el equipo pueda explotar sus herramientas. Siempre ha tenido más equipo que la posición la cual ha terminado ese año, pero no acaba de rendir.

P: Es un club muy mal gestionado. Es un club tan mal gestionado, que en los últimos años, hablando de entrenadores, ha rescindido, pagando sus contratos, de Marcelino o Bordalás, entrenadores que te pueden gustar más o menos, pero cumplen siempre con los objetivos que le encomiendan cada club. Tienen muy pocos fracasos en su carrera.

R: Y nosotros somos tan brutos, que ‘nos hemos hecho el harakiri’ (en su orígen, realizar un suicidio ritual japonés desentrañándose para preservar el honor). Los hemos echado a la calle con contrato en vigor, pagándoles para que se vayan, habiendo hecho muy buenas temporadas. Marcelino había sido campeón de Copa del Rey y clasificó al conjunto ‘ché’ a la Champions en dos temporadas.

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Desde entonces, no pisamos la Champions. Y Bordalás, pisó una final de Copa con un equipo muy inferior al de Marcelino. Con ese tipo de decisiones, por ejemplo, es imposible que un equipo vaya bien. Esta temporada, a corto plazo, con el objetivo de salvar la categoría. Increíble por lo que ha sido el Valencia. Y a luz media o larga, limpiar el microbio de la gestión, sino seguiremos así y bajaremos a segunda división, porque otros equipos, a pesar de tener menos estructura y herramientas, gestionan mejor el club.