Diego López, delantero del Valencia CF: "El Valencia es el Valencia y Mestalla tiene que apretar a sus jugadores porque ha vivido cosas muy grandes"

Diego López (Turón, 2002) es, pese a su juventud, uno de los veteranos del Valencia CF desde que Rubén Baraja lo hiciera debutar con el primer equipo en la jornada 30 de LaLiga 22-23. Su participación fue decisiva para lograr la permanencia con tres tantos a Real Madrid (1-0), Espanyol (2-2) y Betis (1-1). Tres temporadas después y con 110 partidos con la elástica blanquinegra, el 'Guajín' reflexiona sobre la actual temporada, las diferencias entre la primera y la segunda vuelta, la figura de Carlos Corberán y las posibilidades de que el club de Mestalla regrese a Europa.

Han entrenado esta semana, siguen unas pautas pero llega el fin de semana y no hay competición oficial. ¿Cómo llevan esos parones?

Creo que son parones que sirven para corregir, para mejorar cosas, para añadir conceptos... no es una semana que sea de cachondeo o de risas. Al contrario, sirve para corregir y para trabajar más aspectos que podemos o debemos mejorar.

¿Es de los que aprovecha para desconectar y hacer alguna escapada o ir a Asturias, o se queda en casa?

Siempre se puede hacer un poco de todo, pero sí que es verdad que estos últimos años he tenido muchos parones que no he podido disfrutar porque iba con la selección sub-21. Ahora sí que aprovecharé para escaparme con mi pareja, que también es bonito conocer nuevos sitios.

Diego López, durante la entrevista / Francisco Calabuig

¿Entonces es de los jugadores que suele estar al tanto de la actualidad, de lo que pasa en el mundo o más de los que prefiere una desconexión total?

Aprovecho el finde para desconectar, para relajarme y si por lo que sea en algún momento miro el móvil mientras descanso y leo algo, me entero, pero en general aprovecho para descansar.

¿Y le gusta ver fútbol el fin de semana?

Sí, mucho. Siempre que puedo lo veo. Intento ver también al Sporting, pero de Primera División siempre intento ver todos los que pueda, salvo los que me coinciden cerca de nuestro partido.

Pero, ¿más de Liga o de Premier?

Siempre suelo ver la Liga, es la nuestra. Creo que es importante también ver a los rivales y si hay algún partido atractivo de Premier, que suele haber bastantes, pues intento también compaginarlo a dos pantallas. También me gusta mucho ver baloncesto.

"La victoria en Sevilla fue muy importante. Creo que son tres puntos de mucho valor y creo que nos tienen que servir para coger ese impulso y mirar hacia arriba"

Volviendo al parón por las selecciones, se marchan con buen sabor de boca después del triunfo en Sevilla

La victoria en Sevilla fue muy importante. Creo que son tres puntos de mucho valor y creo que nos tienen que servir para coger ese impulso y mirar hacia arriba.

No sé si preferían que no hubiera habido parón para intentar mantener la dinámica positiva...

Creo que al final cuando vienes de una victoria sí que es importante aprovechar esa dinámica, pero bueno, pienso que el partido contra el Celta va a ser igual de importante. Además, en casa, que es una suerte, y yo creo que tenemos que aprovechar para ir a por los tres puntos.

Lo comentaba por la diferencia de ir a un paréntesis de 15 días con victoria o con derrota

Sí, anímicamente puede afectar, pero el equipo, en ese aspecto, está tranquilo cuando se gana y cuando se pierde. Entonces, hay que afrontar el partido de la misma manera. Creo que tenemos que seguir fijándonos en el partido del Sevilla, lo que hicimos bien y darle continuidad.

Diego López, jugador del Valencia CF / Francisco Calabuig

El equipo alcanza los diez partidos de segunda vuelta donde ha sumado un punto más (18) que en los 19 de toda la primera vuelta (17). Parece un poco un déjà vu de la temporada pasada.

Esa segunda vuelta de la temporada pasada a ser difícil igualarla, porque fue una segunda vuelta espectacular. Ojalá la primera hubiese sido mejor para estar incluso más arriba. Ahora tenemos un calendario por delante que tenemos que aprovechar para sumar todos los puntos posibles y mirar hacia arriba.

¿En qué cree que ha mejorado el equipo, al menos a nivel de resultados, para que haya esa diferencia de una vuelta a otra?

Consigues victorias muy importantes, como los partidos ante Osasuna o Alavés, que son equipos que aunque juegues en tu casa te ponen las cosas muy difíciles porque compiten mucho. La forma en la que ganas, con ese sufrimiento, te da alas. Lo que no hay que hacer es confundirse, porque esos partidos los consigues con mucho trabajo y esfuerzo. Si tú piensas que lo has conseguido por suerte, te equivocas. Lo que tenemos que hacer es luchar como lo hicimos en esos partidos. Tenemos un equipo muy bueno y si aparte de luchar tenemos esa pizca de suerte, vamos a conseguir varias victorias de aquí al final de temporada.

"Guido es una pasada verle jugar y entrenar, y Unai también nos da esa experiencia, esa veteranía"

¿Qué papel han jugado los fichajes que han llegado ahora en el mercado de invierno en esa mejoría?

Aportan mucho. Por ejemplo, Unai y Guido creo que son dos piezas que han encajado súper bien. Guido es una pasada verle jugar y entrenar. Unai también nos da esa experiencia, esa veteranía, ese poso también. Nos están ayudando mucho y ojalá consigamos grandes cosas de aquí al final de la temporada.

En la primera vuelta, cuando el equipo iba mal, salieron muchas informaciones de distanciamiento con el entrenador, que el mensaje no calaba o incluso que se le estaba haciendo la cama.

Eso de ir en contra del entrenador... el vestuario siempre ha ido con el entrenador desde el momento en el que llegó hasta el día de hoy. Me parece un entrenador increíble, con unos conceptos tácticos que yo nunca había tenido nada parecido. Creo que era un poco esa falta de suerte, quizá. Al llegar el míster nos ayudó mucho porque empezamos a jugar de otra manera y a conseguir resultados. Esta primera parte de la temporada ha sido un poco por mucha gente nueva y mucha adaptación, pero en todo momento hemos estado con el míster y ahora se está viendo que la gente ya tiene los conceptos claros.

Diego López / Francisco Calabuig

¿Hablaban en el vestuario de ‘esa cama’ o del distanciamiento con el míster?

No. Al final lo que intentamos es aislarnos. Éramos conscientes de que teníamos que dar un paso adelante nosotros, que los que jugamos somos nosotros y que si perdemos no es por mala suerte, sino porque algo estábamos haciendo mal. Dijimos que había que dar un plus más tanto de juego como de intensidad. Ahora el equipo está muy compensado en las dos cosas y por eso se ven los resultados.

"Mestalla tiene que apretar a sus jugadores porque ha vivido cosas muy grandes y es lo que quiere volver a vivir"

Quiero que valore la importancia de Mestalla. Para bien, el aliento del público ayuda a levantar partidos, pero, a malas, somete al equipo a una gran presión. ¿Lo nota el equipo?

Al final, el Valencia es el Valencia. El que venga aquí y piense que no va a pasar eso, está muy equivocado. Aquí la exigencia es muy grande y te tienes que adaptar. Si a ti que te piten te afecta, lo tienes muy complicado. Eso te tiene que servir para decir: "hostia, igual tengo que apretar más". Mestalla tiene que apretar a sus jugadores porque ha vivido cosas muy grandes y es lo que quiere volver a vivir. Yo, personalmente, me lo tomo como: "joder, si así no me da, voy a dar más aún para cambiar esos pitos por aplausos".

Y fuera del campo, ¿Ha notado esa presión haciendo la compra o en el cine? ¿Alguien le ha recriminado algo cuando el equipo va mal?

Yo personalmente no he tenido nunca ningún caso así, la gente es bastante respetuosa. También es verdad que cuando las cosas van mal intento salir poco porque nos afecta mucho más que a la gente; me paso la mayor parte del tiempo en casa porque no me gusta estar por ahí, pero la gente aquí es respetuosa para todo.

Ahora, tras el triunfo ante el Sevilla, ¿Hablan ya de la posibilidad de Europa como objetivo?

El objetivo es ir al siguiente partido, pero es así como se consiguen las cosas. Claro que queremos ir a Europa, lo vemos ahí al alcance y es la ilusión que tiene todo el equipo. Tenemos una plantilla magnífica y vamos a luchar hasta el final por ello. Sin equivocarnos y afrontando el siguiente partido como si fuese el más importante, conseguiremos grandes cosas.

"El año que viene es el último de Mestalla y despedirse con un año en Europa sería muy bonito para la gente y para el estadio"

¿Entienden que la gente se ilusione con volver a Europa tras seis años sin disputar competición europea o que muestre esa frustración por la mala situación del equipo?

Sí, obviamente. Mestalla es un campo que ha vivido noches increíbles y se lo merece. El año que viene es el último de Mestalla y despedirse con un año en Europa sería muy bonito para la gente y para el estadio.

A nivel personal, ¿cómo está? Su temporada también es de contrastes: empezó como titular, marcando el primer gol de la temporada, y se mantuvo como titular en casi todos los partidos hasta Navidad, anotando tres goles. Sin embargo, en esta segunda parte del campeonato, y con la lesión, está contando menos para el entrenador. ¿Cómo llevas esa situación, sobre todo habiendo sido titular en el Valencia casi siempre desde que debutó con el primer equipo?

Es una situación un poco nueva para mí. Es difícil porque lo que quieres es jugar y ayudar, pero tienes que entender tu rol. Los que están jugando ahora están a muy buen nivel o merecen jugar. Tú tienes que ayudar desde el banquillo y entrar a dejarlo todo. Entrenando también tienes que apretar, porque si te dejas ir es peor para ti. Yo vengo muy feliz a entrenar cada día porque es lo que amo desde que tengo uso de razón. Soy muy afortunado de estar aquí y cada minuto en el campo lo valoro muchísimo. Ahora tengo este rol de partir desde el banquillo y cuando me toque otra vez jugar de titular, daré lo máximo.

Diego López, en la Ciudad Deportiva de Paterna / Francisco Calabuig

Deduzco entonces que es de los perseverantes que tratan de dar la vuelta a la situación

Sí, intento ponérselo complicado al míster, que se coma la cabeza porque entrenando siempre lo doy todo. Me gusta pasar aquí todo el tiempo posible y espero la oportunidad con una sonrisa y alegría.

Entiendo por lo que dice, que el año que viene seguirá aquí en Mestalla, ¿no?

Al Valencia se lo debo todo. Ojalá pueda estar todo el tiempo que pueda porque amo el club, la ciudad y su gente. Estoy muy feliz aquí y por mi parte, si no me echan, seguiré.

"Me gustaría llevar el siete, pero era una tontería. En ningún momento me enfadé ni insistí por eso"

Por cierto, en la primera vuelta, que era cuando más jugaba, se comentaba que estaba cabreado porque no le dieron el dorsal número siete, en detrimento de Danjuma. ¿De dónde salen esas cosas?

No sé, la gente es un poco así. A mí obviamente me gustaría llevar el siete, pero era una tontería. En ningún momento me enfadé ni insistí por eso; no sé de dónde se sacó.

Por último, ¿cómo ha recibido la noticia de la destitución de Miguel Ángel Angulo, un técnico que tuvo en el filial?

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Me chocó un poco. Entiendo que son decisiones que se toman y no tengo mucho que opinar. Me da pena porque es una persona con la que he estado varios años, una muy buena persona y buen entrenador. Le deseo lo mejor.

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