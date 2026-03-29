Empate de mérito del Valencia CF ante el líder: Así están sus opciones de ascenso

El Valencia CF sigue confirmando su posición en los puestos de promoción de ascenso en Primera Federación femenina. El conjunto blanquinegro disputó este sábado un partido muy complicado ante el líder de la categoría, el Barça B, y sacó un meritorio empate a cero en el Joan Gamper que le permite sumar un punto.

La primera mitad se disputó sin demasiados sobre saltos. La valencianista Rebecca fue la única que dispuso una buena ocasión para desnivelar el marcador, pero en el cara a cara ante Rocío era la portera local quien se imponía enviando el esférico a córner.

En la segunda mitad el Valencia dio un paso al frente, consciente de que necesitaba más los tres puntos que su rival, y dispuso de buenas ocasiones para marcar gol. Marcano y de nuevo Rebecca tuvieron el tanto de la victoria en sus botas, pero la portera azulgrana estuvo muy acertada.

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Un punto que confirma que el Valencia jugará el play off

Con el pitido final, el partido acabó con un empate a uno que acaba con las opciones de ascenso directo del Valencia, pero que confirma que disputará el play off en busca de regresar a Primera División. Las valencianistas son terceras con 40 puntos, a nueve del Alavés y 11 del Barça B, que no puede ascender al tratarse de un filial. En la promoción, el Valencia tendrá que verse las caras con el Villarreal, Tenerife y Osasuna casi con total seguridad.