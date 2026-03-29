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Gonçalo Guedes 'hereda' un símbolo de Cristiano Ronaldo

El exjugador del Valencia CF, ahora en la Real Sociedad, ha regresado a la selección de Portugal por la puerta grande: con el dorsal '7' del jugador de Madeira

Gonçalo Guedes antes de medirse a México

Gonçalo Guedes antes de medirse a México / Portugal

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El fútbol es un deporte cargado de simbología y de misticismo. Hay futbolistas muy 'apegados' a detalles y rituales, mientras que otros lo dejan en segundo plano. En las últimas décadas los dorsales de las camisetas, además de un poderoso elemento de marketing, se han convertido en parte de la liturgia futbolera para muchos futbolistas y hay uno que lo ha llevado al extremo: Cristiano Ronaldo.

El luso ha hecho del número '7' el bastión principal de su identidad y es el número que siempre ha pedido llevar en la camiseta en sus diferentes equipos. Por supuesto en la de Portugal, selección en la que es el mejor jugador de su historia, Ronaldo tomó el dorsal que dejó Luis Figo y lo ha llevado desde entonces.

Los galones del 'renacido' Guedes

En este parón de selecciones no ha ido convocado con el conjunto luso y la gran pregunta que se hacía el aficionado al fútbol portugués era quién iba a heredar ese dorsal, aunque fuera de manera coyuntural. Y la respuesta no fue otra que Gonçalo Guedes.

Gonçalo Guedes con la camiseta de Portugal y el '7'

Gonçalo Guedes con la camiseta de Portugal y el '7' / SD

El exjugador del Valencia CF, actualmente en la Real Sociedad, está cuajando un temporadón en el conjunto donostiarra. El mejor desde que abandonó Mestalla, haciendo gala de su potencia, su arrancada, su calidad y su golpeo para convertirse en uno de los líderes del equipo de Pellegrino Matarazzo.

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Cristiano volverá para el Mundial

El premio a su gran nivel le llegó en forma de convocatoria con el cuadro luso... y por partida doble al recibir el dorsal más icónico del fútbol portugués. En el Mundial volverá a ser Cristiano Ronaldo el que lo lleve seguramente por última vez en un gran torneo, pero ese gesto de cogerlo en esta ventana demuestra lo bien valorado que está Guedes y como su buen nivel le abre de nuevo las puertas a ser importante a nivel de selecciones.

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