Hugo González, excanterano del Valencia CF, marca el gol de la jornada con una falta impecable en el 92'
El extremo está a un nivel estratosférico con el filial del Celta de Vigo y este fin de semana marcó un gol de una calidad enorme
A la sombra de la 'Quinta del Pipo' dio sus últimos pasos en el Valencia Mestalla Hugo González. Futbolista de banda muy habilidoso, la oportunidad en el primer equipo no le llegó como a sus compañeros y después de una poco fuctífera cesión al Cartagena, su camino se separó al de la entidad de Mestalla para recalar en la cantera del Celta de Vigo, donde está siendo uno de los jugadores más destacados.
Este fin de semana, sin ir más lejos, ha marcado el gol de la jornada. El filial celeste perdía en casa frente al Athletic Club 'B' en el minuto 92 de partido cuando el colegiado decretó una falta en la frontal del área. González la agarró y con un disparo estratosférico la colocó en la mismísima escuadra.
El jugador, que atesora una gran calidad técnica, no se puso nervioso ni lo más mínimo para golpear y empatarlo sobre la bocina... Y encarrilar la remontada de los suyos, que unos minutos más tarde anotaron el tanto de la victoria.
Explosión en A Madroa
El futbolista está dando el mejor rendimiento de su carrera en Primera RFEF y está más listo para dar el salto al fútbol profesional. Esta campaña lleva la friolera de diez goles y seis asistencias sin ser delantero centro y ha participado en el 46 por cien de los goles del equipo, un impacto absoluto.
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