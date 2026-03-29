Los laterales exprimen un parón clave

El fútbol de clubes afronta su último parón antes de final de temporada y en el Valencia CF lo tratan de apovechar con la circunstancia de no contar con apenas internacionales para prepararse para una recta final de curso en la que deben luchar por meterse en Europa. Esta campaña, el equipo ha tenido problemas especialmente en los laterales con innumerables lesiones, cambios tácticos para paliar las ausencias o el mal nivel de los dos que han ocupado el flanco diestro, Thierry Rendall y Dimitri Foulquier. Esta última pausa de LaLiga ha sido especialmente clave para los laterales entre recuperaciones y puestas a punto.

En primer lugar, para José Luis Gayà, que recibió dos severos golpes en la cabeza contra el Sevilla FC que le generaron un bulto enorme y le obligaron a ir al hospital. Al futbolista de Pedreguer le están preparando una máscara para jugar sin problema contra el Celta de Vigo, aunque el parón le está viniendo bien para rebajar la inflamación y llegar en mejores condiciones a la visita de los gallegos a Mestalla. Jesús Vázquez, por su parte, está trabajando sin dificultades después de su gran partido en el Sánchez Pizjuán.

Gayà saca de banda durante la primera parte / LaLiga

El carril derecho pide un empujón

En la derecha hay mucha más tela que cortar. Por lo que respecta a Thierry Rendall ha tenido que ser un descanso clave para ponerse físicamente a tono después de una campaña de constantes recaídas y a un bajo nivel futbolístico condicionado especialmente por ese lastre físico. El luso quiere acabar la temporada a mejor nivel y para eso tiene que poder tener continuidad.

También ha podido ser el lapso de tiempo definitivo para que Renzo Saravia culmine su 'mini pretemporada' y esté en las mismas condiciones que sus compañeros después de llegar como agente libre por la lesión de Foulquier después de unos meses sin competir. El argentino, que "entrena como un animal" según su compañero César Tárrega, no ha debutado todavía y quiere que este parón sea diferencial para acabar pudiendo aportarle cosas al equipo.

El dibujo puede 'anular' al lateral

Al margen de cómo acaben este parón Saravia y Thierry a nivel físico, el dibujo táctico de Carlos Corberán en el último partido los puede dejar en fuera de juego, ya que esa posición de Unai Núñez intermedia entre lateral y central diestro según la fase del partido, potenciando el recorrido de Luis Rioja y elevando la posición en el campo de Jesús Vázquez o José Luis Gayà, le ha dado buen rendimiento al equipo.