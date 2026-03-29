Mario Domínguez explota como goleador en el momento más oportuno

Los últimos años no han sido sencillos para Mario Domínguez. El goleador de la cantera del Valencia CF, que se postuló como uno de los grandes arietes del futuro gracias a sus temporadas en División de Honor, categoría juvenil en la que superó la veintena de goles, y que debutó joven en el primer equipo a las órdenes de José Bordalás, sufrió una grave lesión de rodilla que frenó su progresión. Después de mucho trabajo y de conseguir regresar la temporada pasada con cinco goles en 13 partidos para retomarle el pulso a la competición, esta campaña ha llegado su explosión anotadora en el momento más oportuno posible.

El futbolista granadino suma ya 11 goles en Segunda RFEF (además de tres en la Premier League International Cup) y muy pocos de ellos han sido de relleno en goleadas, todo lo contrario, han llegado en momentos clave para sostener a un filial que tenía un alto riesgo de irse a pique. Domínguez ha marcado en los últimos cuatro partidos, contribuyendo de manera directa a la consecución de seis puntos que ahora mismo son diferenciales en la clasificación.

Mario Domínguez tras recibir la asistencia de Otorbi / VCF

Empate y remontada

Frente a Girona B, Ibiza y Lleida marcó el gol del empate a uno definitivo que evitó la derrota valencianista, mientras que en el festival del Antonio Puchades con la victoria 5-1 frente al Terrassa contribuyó con dos de los tantos, los más importantes, el del empate y el de la remontada que lanzó al equipo hacia la goleada final.

Más allá de esta última racha, los otros seis goles han dado puntos al filial. Cinco de ellos sirvieron para empatar y que el Mestalla rescatase un punto, mientras que el otro, frente al Girona B en la ida, fue el 1-0 del triunfo. En total una contribución directa de 14 puntos de los 35 que lleva el equipo en su casillero.

Acaba contrato

Ahora mismo su situación obliga al Valencia CF a tomar una decisión. En plena cresta de rendimiento y con un papel protagonista de cara al tramo final en el que el filial se juega la vida, Domínguez acaba contrato y puede negociar con el equipo que quiera... aunque espera un movimiento de la entidad de Mestalla.

El club tiene en su mano una opción para prorrogar tres años su contrato, pero de momento no se ha dirigido al jugador ni a sus agentes con un plan de futuro para él apostando por que llegue al primer equipo. Entre tanto, el interés de otros equipos que lo están siguiendo ya ha llamado a su puerta y si el Valencia no decide renovarlo podrá negociar en unos meses para salir como agente libre.