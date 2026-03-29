El exvalencianista Maxi Gómez ha recuperado el gol: guía a Nacional a una nueva victoria en el Apertura

Quien tuvo, retuvo. Nacional sumó este sábado su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura uruguayo tras vencer por 2-3 a Montevideo City Torque en un encuentro que tuvo a Maxi Gómez como gran figura.

El delantero con pasado en los españoles Celta de Vigo, Valencia y Cádiz marcó dos goles -uno de ellos de penalti- y asistió a Gonzalo Carneiro para que el número 20 anotara el tercero. Sin duda, se trata de su mejor partido como profesional desde que salió de Balaídos con rumbo a Mestalla para convertirse en uno de los peores fichajes de delanteros de la historia del club valenciano.

A sus 29 años, tuvo que regresar a casa para jugar en el fútbol amateur con el equipo de su barrio un tiempo antes de ser reclutado por Defensor, el club en el que se formó y, posteriormente, fichado por Nacional.

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Mientras tanto, Salomón Rodríguez anotó los dos tantos de Montevideo City Torque, uno de ellos de cabeza y el otro disparando desde los doce pasos. Con la victoria, Nacional llegó a 16 puntos en nueve encuentros y alcanza el tercer puesto de la clasificación, aunque podría perder un lugar si el lunes gana Deportivo Maldonado. Además, ganó dos encuentros consecutivos por primera vez en la temporada, ambas bajo la dirección técnica de Jorge Bava, quien el pasado domingo fue contratado para reemplazar a Jadson Viera. Con todo esto, Maxi Gómez alcanza su quinto tanto en ocho partidos... y ya hay voces que empiezan a reclamar su vuelta a la selección de Uruguay. Manda Marcelo Bielsa.