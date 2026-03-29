La peculiaridad en defensa del Celta de Vigo, próximo rival del Valencia CF

Una vez finalice el actual parón de selecciones, el Valencia CF volverá a la competición recibiendo al Celta de Vigo en Mestalla, un partido clave para medir la ambición de la plantilla. Una derrota dejaría al equipo blanquinegro en tierra de nadie, mientras que una victoria colocaría a los de Carlos Corberán a solo tres puntos de la sexta plaza, que ahora da acceso a Conference League pero a final de temporada será billete para Europa League.

Es un desafío mayúsculo para poner a prueba la buena dinámica de resultados del Valencia, que ha ganado cuatro de los últimos seis partidos de Liga. El Celta de Claudio Giráldez, que ya entró en Europe League la pasada temporada, está de nuevo en puestos europeos, con opciones incluso de pelear la quinta plaza que, salvo catástrofe final de temporada del fútbol español, dará acceso a Champions League.

Claudio Giráldez, preocupado con la situación del Celta / EFE

El Celta de Giráldez, un equipo peculiar

Claudio Giráldez se está erigiendo como uno de los entrenadores de moda del fútbol europeo. A sus 38 años, está completando un trabajo maravilloso con el conjunto vigués, desplegando un fútbol ofensivo y valiente a pesar de que es fiel al sistema con tres centrales, una de las señas de identidad del Celta.

Uno de sus grandes méritos es su capacidad de tener enchufada a toda la plantilla, y es que el Celta es, con diferencia, uno de los equipos con más rotaciones en el once con el paso de las jornadas. Giráldez confía en todos sus futbolistas y el reparto de minutos está estudiado para que ninguno se cargue más de la cuenta entre Liga y Europa League.

Partido entre el Sevilla y el Real Club Celta de Vigo disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Carl Starfelt of RC Celta de Vigo gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RC Celta de Vigo at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 12, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 12/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. FUTBOL. LIGA. PRIMERA DIVISION / Joaquin Corchero / AFP7 vía Europa Press

Once combinaciones en el centro de la zaga

Aunque la presencia de Marcos Alonso y Carl Starfelt es el denominador común en la mayoría de los encuentros, las rotaciones han sido numerosas en el eje defensivo del Celta con numerosas combinaciones de piezas. Hasta 11 tríos diferentes de centrales ha empleado Giráldez en LaLiga. El más reconocible es el integrado por Javi Rodríguez, Starfelt y Alonso (12 partidos).

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La segunda combinación más utilizada la forman Manu Fernández, Starfelt y Alonso (4 ), seguido de las integradas por Javi, Aidoo y Alonso; Yoel, Carlos Domínguez, Alonso; Manu Fernández, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez; y Javi, Aidoo, Carlos (2 ). El resto han disputado un solo encuentro: Manu, Aidoo y Alonso; Manu, Yoel y Ristic; Javi, Yoel y Ristic; Manu, Carlos Domínguez y Marcos Alonso; y Álvaro Núñez, Starfelt y Marcos Alonso. En Europa, Javi, Starfelt y Marcos ha sido también la más común (8 partidos), con las variantes de Manu por Javi ante el PAOK y el Niza, Ristic por Marcos ante el Bolonia y Yoel por Starfelt contra el Estrella Roja. Frente a Dinamo y Ludogorets Giráldez utilizó defensa de cuatro.