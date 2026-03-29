SUPER caza en València a Justin de Haas, el primer fichaje del Valencia CF 26/27

SUPER ha cazado al primer fichaje del Valencia CF de la temporada 26/27. Justin de Haas ha aprovechado el parón de selecciones para visitar la que será su nueva ciudad y de paso avanzar una serie de gestiones. El central, sin fútbol en Portugal por la última ventana internacional previa al Mundial 2030, está pasando unas 'micro' vacaciones en la capital del Turia para poner en orden algunos asuntos personales y conocer de primera mano la que será su casa durante los próximos años.

El futbolista firmó con el Valencia CF en el mercado de invierno después de llegar a un acuerdo con la entidad de Mestalla dado que era libre para negociar con quien quisiera al acabar contrato el 30 de junio de 2026 con el Famalicao portugués, al que capitanea en defensa y quiere dejar clasificado para competición europea antes de marcharse en una señal de compromiso y profesionalidad.

SUPER caza a Justin De Haas en València / Eduardo Ripoll

Nombre SUPER

SUPER avanzó en exclusiva el interés del Valencia CF en De Haas el pasado 12 de enero. El jugador firmó hasta el 30 de junio de 2030 y estará a las órdenes de Carlos Corberán a partir de la pretemporada. El CEO de Fútbol Ron Gourlay confirmó la operación en la rueda de prensa de valoración del mercado de fichajes a principios de febrero. "Ya estamos trabajando en verano. Hemos fichado a De Haas y tenemos otro avanzado (Aliou Dieng, cuyo fichaje finalmente se cayó)", afirmó.

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El central neerlandés, que ha firmado por el Valencia CF como agente libre de cara al curso que viene, compartió esta mañana una imagen leyendo "The Red Light Therapy" (Una estrategia de 'biohacking' para mejorar la recuperación y otros aspectos de la salud) y de fondo aparece la Senyera coronando las 'Torres de Serrans'.