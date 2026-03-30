Sorpresa en Vigo: el Celta podría recuperar piezas clave para medirse al Valencia

El tramo final de la temporada está pasando factura al Celta de Vigo, especialmente en una de las zonas más determinantes del campo: la medular. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez afronta su visita a Mestalla con múltiples incógnitas tras una serie de lesiones que han mermado seriamente su capacidad en el centro del campo.

La próxima jornada de LaLiga enfrentará al equipo gallego contra el Valencia CF de Carlos Corberán en un duelo directo que puede marcar el desenlace del curso para ambos conjuntos.

Un centro del campo bajo mínimos

El golpe más duro llegó con la confirmación de la baja de Miguel Román, quien ha dicho adiós a la temporada tras ser operado de una fractura en el pie izquierdo. Su ausencia deja un vacío estructural en la rotación del equipo, especialmente en un momento donde cada punto es vital.

Matias Vecino en el duelo Olympique de Lion - Celta de Octavos de la UEFA Europa League / RRSS Celta de Vigo

A esta pérdida se suman los problemas físicos de Matías Vecino y Ilaix Moriba, dos piezas importantes que tampoco han podido mantener continuidad en las últimas semanas.

Vecino acelera, Ilaix mantiene la incógnita

El internacional uruguayo cayó lesionado en el compromiso europeo frente al Olympique de Lyon, sufriendo una rotura de fibras en el sóleo izquierdo. Los servicios médicos estimaron un tiempo de recuperación de entre dos y tres semanas, lo que abre una pequeña ventana de esperanza para su presencia en Mestalla.

Por su parte, Ilaix Moriba atraviesa una situación menos definida. El centrocampista no solo se perdió el último partido ante el Deportivo Alavés por sanción, sino que además arrastra una tendinopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Este problema también le impidió acudir a la llamada de la selección de Guinea.

Señales positivas desde Vigo

A pesar de la preocupación inicial, el hecho de que Ilaix haya limitado (y no detenido completamente) su actividad en los entrenamientos sugiere que su dolencia no reviste gravedad. Desde el club no se han fijado plazos oficiales, pero el optimismo crece de cara a su posible participación en la jornada 30.

El Faro de Vigo, cabecera de Prensa Ibérica, señala que en el club no descartan que tanto Vecino como Ilaix puedan estar disponibles para el choque en Mestalla, una posibilidad que dependerá de su evolución en los próximos días. En el caso de Vecino, los tiempos juegan al límite, pero su evolución marcará una de las claves de la convocatoria final.

Celta's Ilaix Moriba reacts after Barcelona's Robert Lewandowski scoring during the Spanish La Liga soccer match between Celta Vigo and Barcelona in Vigo, Spain, Sunday, Nov. 9, 2025. (AP Photo/Lalo R. Villar) / Lalo R. Villar / AP

En el lado local, el Valencia CF afronta el encuentro como una oportunidad clave para reafirmar su fortaleza en casa. El equipo de Carlos Corberán es consciente de que llega un rival condicionado por las bajas, pero también alerta ante la posible recuperación de piezas importantes en la medular celeste.

Mestalla dictará sentencia en un duelo donde el Valencia buscará imponer ritmo e intensidad desde el inicio, tratando de aprovechar cualquier debilidad del rival, especialmente en la sala de máquinas.

Un rival condicionado, pero peligroso

Desde la perspectiva valencianista, la incertidumbre sobre la presencia de Vecino e Ilaix añade un factor estratégico al choque. Si finalmente están disponibles, el Celta ganará consistencia; si no, el Valencia tendrá una oportunidad de dominar el centro del campo.

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En cualquier caso, el conjunto blanquinegro sabe que no hay margen para la relajación. Ante su afición, y en un momento decisivo del campeonato, el objetivo es claro: sumar tres puntos y dar un paso firme hacia sus metas en este tramo final de temporada.