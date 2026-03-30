Óscar Sánchez firmó el sábado contra el Terrassa el "debut soñado" del nuevo técnico del Valencia CF Mestalla. El filial goleó 5-1 al conjunto catalán y dio un paso adelante hacia la salvación a falta de cinco jornadas para el final de la temporada. "Es el debut soñado, uno siempre quiere empezar ganando, pero principalmente estoy feliz por ellos, porque es un equipo que estaba sufriendo mucho, que lo intentaba, que entrenaba bien, que competía y cuando nos salen los resultados los que sufren son ellos. Al final los que hemos llegado venimos con una mente un poco más limpia, pero ellos creo que se lo merecen más que nadie", afirmó. Estas fueron sus reflexiones a la finalización del partido:

GRAN RENDIMIENTO

"Me esperaba el buen rendimiento porque los conozco a todos y porque son muy buenos y porque les he visto entrenar. Además cómo venían antes, que aunque no se vean los resultados, había un buen trabajo con el cuerpo técnico anterior y como los conozco y sé cómo pueden comportarse, no me sorprende en absoluto el rendimiento del equipo".

CONFIANZA EN SUS CAPACIDADES

"Tampoco hay que decir mucho, simplemente darles confianza, que son buenos, que son capaces de hacer partidos buenos, a veces nos saldrán las cosas como queremos, pero la idea es que sean ellos con sus capacidades, por eso están en el Valencia y ayudarles simplemente en ese proceso para que sigan mejorando".

JUEGO DE EQUIPO

"Han marcado esos tres porque han jugado, la semana que viene igual son otros porque juegan diferentes. Han estado muy bien, felicitarles, pero para que a ellos les llegue el balón los de atrás y los del medio también tienen que estar bien. Funcionamos como equipo y los de arriba al final son los que se ven, sobre todo cuando ganas, pero para ello pues los de atrás tienen que hacer un buen trabajo así que destacar a todos".

DEBUT MERECIDO

"Es el debut soñado, uno siempre quiere empezar ganando, pero principalmente estoy feliz por ellos, porque es un equipo que estaba sufriendo mucho, que lo intentaba, que entrenaba bien, que competía y cuando nos salen los resultados los que sufren son ellos. Al final los que hemos llegado venimos con una mente un poco más limpia, pero ellos creo que se lo merecen más que nadie".

PARA GANAR, CONTINUIDAD

"Nuestra idea es ir al plan de partido. A veces saldrán las cosas bien y otras no, pero comportarnos de la misma manera, independientemente de un resultado o clasificación. Que disfruten y el lunes ya saben que no vamos a bajar y que lo único que nos va a hacer ganar o estar cerca de ganar o competir bien en Andratx es hacer una buena semana, no el partido de hoy ni la semana anterior, sino darle continuidad al trabajo".

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RECONOCIMIENTO A ANGULO

"El cuerpo técnico anterior estaba bien, estaba fuerte y de hecho parte de que yo esté aquí también es de ellos, porque en casi dos años que llevo aquí, las facilidades, la ayuda, cuando estaban con ellos y venían con Juvenil A y seguían compitiendo iguales porque estaban preparados y bien entrenados".