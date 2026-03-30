Presión Mundial para Gattuso: cielo o infierno en el partido más importante de su vida

Gennaro Gattuso se juega la vida con la selección de Italia. El seleccionador italiano, ex del Valencia CF, jugará el último partido de la repesca para conseguir un billete al Mundial de 2026. La presión es máxima poorque Italia juega su tercera repesca consecutiva, después de quedar eliminados de los dos últimos Mundiales ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022. Bosnia y Herzegovina decidirá el futuro de Italia y Gattuso que este martes (20:45) se ganará el cielo de su país... o el infierno.

"Todavía soy joven y cargo con todo un país en los hombros. No voy a negar que, en los últimos siete meses, escuchar 'Míster, llévanos al Mundial' todos los días... la presión es enorme. Pero llevo muchos años acostumbrado, he hecho este trabajo toda mi vida: sin duda es el partido más importante de mi carrera".

Italia superó 2-0 a Irlanda del Norte en el primer partido de la respesca. "Nos hemos complicado la vida nosotros mismos, hemos sido demasiado lentos en la primera parte, pero en la segunda hemos metido más ritmo y el balón ha circulado con mayor velocidad", comentaba a RAI.

Gattuso, junto a Buffon / DAZN

"Falta Everest"

"Ahora vamos a por la final. Sabemos que es difícil, pero intentaremos recuperarnos bien. La tensión que sentimos nosotros la sentirán también los otros. Hemos dado un pasito, pero falta escalar el Everest".

Finales de la repesca europea del Mundial 2030

Italia se enfrentará fuera de casa a Bosnia; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales de la repesca europea para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.

Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro rutas, después de los resultados de este jueves: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía doblegó 1-0 a Rumanía, Kosovo venció 3-4 en Eslovaquia, Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0) y tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penaltis tras el 1-1 y el 2-2 después de la prórroga, respectivamente.

Martes 31 de marzo:

Bosnia Herzegovina-Italia (20:45).

Suecia-Polonia (20:45).

Kosovo-Turquía (20:45).

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República Checa-Dinamarca (20:45).