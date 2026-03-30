Gayà se pone la máscara para jugar contra el Celta: Cara y cruz en el entrenamiento del Valencia CF
El equipo vuelve al trabajo en Paterna: Thierry trabaja con normalidad como la semana pasada, pero Ugrinic continúa al margen del grupo
El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha saltado al entrenamiento en la ciudad con una máscara de protección en el rostro como consecuencia del doble golpe en la cara que recibió en el último partido de LaLiga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El lateral izquierdo tiene una fractura en el pómulo izquierdo y necesitará una protección especial las próximas semanas para entrenar y jugar, aunque no sería la primera vez que el 'capi' prefiere jugar sin nada como ya sucedió con la nariz. José, sea como sea, estará en el partido del domingo contra el Celta de Vigo en Mestalla.
También estará Thierry Rendall. El lateral derecho se ha recuperado de las molestias que le impidieron jugar en Sevilla y estará a disposición de Carlos Corberán contra el Celta, El portugués ya trabajó con normalidad la semana pasada en la ciudad deportiva de Paterna.
Quien sigue todavía en el enfermería es Filip Ugrinic. El suizo no se ha recuperado de su problema en el tendón rotuliano que le impidió jugar el sábado contra el Sevilla en el Pizjuán y viajar con su selección. El club valoró la posibilidad de que el futbolista viajara al menos para ser revisado por los médicos de su federación. Sin embargo, esa opción fue descartada. Filip priorizó el Valencia CF por encima de sus ganas de volver a la lista de su país con el Mundial a la vuelta de la esquina. Una decisión valiente con solo un objetivo: recuperarse y volver a hacerse un sitio en el combinado nacional de Suiza de cara al Campeonato del Mundo.
Sin fecha de vuelta
El problema del Valencia es que Ugrinic todavía no tiene fecha de vuelta. Sus molestias en el tendón rotuliano pueden apartarle de los terrenos de juego días o semanas. Su evolución va a ser clave para determinar sus plazos de vuelta. Corberán lo espera con los brazos abiertos porque el suizo se ha convertido en un jugador muy importante durante los últimos meses del campeonato coincidiendo con la mejoría del equipo.
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