Hugo Duro, sin envidia a los ´niños' de Arbeloa: "Gracias a que el Madrid no me quiso estoy en el Valencia”

Hugo Duro ha recodado su etapa en el Real Madrid previa a su paso por el Getafe y su posterior fichaje por el Valencia CF. Entonces era muy difícil hacerse un hueco en el equipo blanco. Hoy las cosas han cambiado especialmente por la llegada de Álvaro Arbeloa. El técnico blanco está apostando por jugadores jóvenes como Gonzalo, Asensio o Thiago Pitarch. ¿Tiene Hugo envidia de ellos?

El delantero del Valencia en una entrevista con el diario El Mundo asegura que no tiene "ninguna" envidia de ellos y recuerda que "gracias a que el Madrid no me quiso estoy en el Valencia". "Ninguna. Han tenido que currar mucho. En mi caso, gracias a que el Madrid no me quiso estoy en el Valencia. A mí me trataron genial los meses que estuve por la lesión de Mariano y Benzema. Siempre estaré agradecido, especialmente a Sergio Ramos, que me acogió como a un hijo, y eso es tener mucho ganado. De Benzema puedes aprender todo y nada. Aunque te fijes y quieras hacer algo, es muy difícil. Es un talento único.”, decía en la entrevista.

Por si fuera poco, Hugo declaró su amot eterno al Valencia CF: "Es el club de mi vida junto al Getafe. Siempre voy a ser valencianista, esté aquí o no. A la ciudad no había venido. Veraneábamos en Gandía y recuerdo pedirle a mi padre que me comprara petardos. Ahora seguro que me quedo a vivir aquí. Solo me falta hablar valenciano".

Máximo goleador

A pesar de que no está siendo una temporada sencilla para él, con más competencia y quizá algo menos de protagonismo en el once inicial, Hugo vuelve a ser el máximo goleador del equipo. Tras 29 jornadas disputadas ya ha anotado nueve tantos, y todavía tiene nueve partidos más por delante para batir un objetivo que él mismo se impone, el de las 13 dianas.

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Ante el Sevilla anotó su trigesimotercer gol en las últimas tres temporadas y se convirtió en el delantero español con más tantos en ese periodo de tiempo. "Se me ponen los pelos de punta. Vi el dato cuando acabó el partido. Me sorprende, no creía que pudiera llevar más goles que ellos. El dato me llena de alegría, es la recompensa al trabajo también de mis compañeros y de todo el mundo. Soy un jugador muy trabajador pero que necesita también de todo el mundo, de los compañeros. No soy un jugador que yo solo pueda llegar a esas cifras. Tiene un valor muy importante. Con la ayuda de los compañeros ojalá vaya tirando para arriba y sigan saliendo números así".