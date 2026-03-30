Manzanera, campeón del 71, critica el Nou Mestalla y defiende el valor histórico del actual estadio del Valencia

El exjugador del Valencia CF Sergio Manzanera, uno de los campeones de Liga en 1971, estuvo presente el pasado sábado en el tradicional acto homenaje a José Vicente Forment, a las puertas del estadio de Mestalla. Desde el epicentro de la casa del valencianismo desde 1923, el exjugador que posteriormente se dedicó con éxito a la carrera de Odontología, se mostró crítico con la gestión de la administración Lim que padece el club especialmente desde el verano de 2019.

Asimismo, Manzanera dijo sentir "mucha pena" por el cambio previsto de estadio para la temporada 2027/28. "Espero que no lo derriben y se dé vuelta atrás como sucedió en Nueva York con Carnegie Hall. Ojalá que se pueda continuar con Mestalla como estadio emblemático, un campo que todas las personas que vienen, también jugadores y entrenadores rivales, alucinan con el ambiente que aquí se respira... con su aroma a fútbol antiguo y moderno", valoró en los micrófonos de 'Tribuna Deportiva'.

"Es una pena que se tenga que derribar. El Nou Mestalla no tiene ningún aura de campo eterno. Es un 'pegao' con el beneplácito de los políticos que me parece un error tremendo", agregó con un tono todavía más crítico el exjugador del Valencia CF entre 1970 y 1975, cuando llegó procedente de la cantera levantinista. Ese último año se marchó al Racing, donde sobresalió antes de su retirada, tal y como rememoró en una entrevista con SUPER.

Espera ver al equipo en la Conference League

Por otro lado, Manzanera indicó que a todos los valencianistas "nos gustaría que el propietario mostrase más compromiso con la ciudad, el club y la historia de un equipo centenario como es el de Mestalla". Sobre la marcha del equipo de Carlos Corberán, apuntó: "Al principio de temporada, preocupado, pero ahora parece que se ha enderezado el rumbo. Confío en que este año se pueda alcanzar la Conference League". El Valencia CF no juega en Europa desde marzo de 2020, y está muy cerca de rebasar su tiempo más extenso sin competir en la UEFA, vivido entre 1983 y 1989.

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Manzanera volvió a acompañar a Forment en un acto que forma parte ya de la idiosincrasia y cultura valencianista. Este año, además de al goleador castellonense ante el Celta, se rindió un especial tributo a Enrique Claramunt, autor del primer gol del equipo en aquel partido clave de la Liga 70/71.