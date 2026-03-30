Aimar Blázquez afina la mira de la mano de su mejor mentor

El debut de Óscar Sánchez con el Valencia Mestalla el pasado sábado no pudo ser mejor. El nuevo técnico del filial blanquinegro, que asumió el cargo tras el cese fulminante de Miguel Ángel Angulo, se estrenó con una contundente victoria por 5-1 ante el Terrassa FC. Un triunfo clave para coger algo de oxígeno en la parta media-baja de la clasificación.

Fueron varias las buenas noticias del fin de semana en el Antonio Puchades: la victoria ante un rival de la zona alta, el doblete de Mario Domínguez, el golazo de un Víctor Jr que sigue encandilando... Pero hay una que destaca por encima del resto al contar con un fuerte componente emocional, y es la de Aimar Blázquez y su reencuentro con el gol. La joven 'perla' de la Academia salió en los minutos finales y anotó el quinto y decisivo gol del partido.

Aimar Blázquez / VCF

Otra vez a las órdenes de Óscar Sánchez

Su gol es especial teniendo en cuenta que se trataba de su reencuentro con Óscar Sánchez, el que fue su entrenador en el Juvenil A del Valencia y con el que generó unas expectativas enormes por su descomunal temporada. Aimar dejó el Juvenil del Valencia tras un curso de ensueño en el que anotó 31 goles en 31 partidos, cifras que permitieron al equipo blanquinegro clasificarse a la Youth League y rozar el título de la Copa de Campeones.

Este año, siguiende los tiempos lógicos de un futbolista de apenas 20 años, dio el salto al filial, donde ha estado bajo las órdenes de Angulo desde principio de temporada. Sus cifras, hasta el momento, no han sido tan espectaculares mientras sigue adaptándose a la nueva categoría, aunque los dos goles que marcó en el primer tramo de temporada fueron decisivos para sumar cuatro puntos que ahora son clave.

El pasado sábado, ya con Óscar Sánchez en el cargo, marcó su tercer tanto en Segunda RFEF, la mejor manera de afrontar este nuevo 'inicio' en el filial que afronta con el entrenador que sacó todo su potencial hace apenas unos meses.

Noticias relacionadas

Objetivo permanencia

Con cinco jornadas de liga regular todavía por delante, el Mestalla tiene la obligación ahora de salvar la temporada y evitar el descenso de categoría. La victoria ante el Terrassa permitió alcanzar los 35 puntos y ampliar el margen con el descenso directo a cuatro puntos, aunque solo uno respecto a la decimotercera plaza que sí condena a jugar el play off por evitar caer a Tercera RFEF.