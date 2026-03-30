El nuevo trabajo de Sunny Sunday y su rencuentro con el Valencia CF

El Fundación Valencia CF Cadete ha viajado Estados Unidos para competir durante este mes de abril en la MLS Next, torneo sub-15 y sub-16 que organiza la MLS (Major League Soccer) y en el que toman parte las principales franquicias de la MLS y algunas de las principales academias de todo el mundo.

Allí han coincidido con Stephen Obayan Sunday, conocido como ‘Sunny’, recaló en el Valencia CF en el verano de 2007 tras su paso por el Polideportivo Ejido. El centrocampista nigeriano disputó 21 partidos con el conjunto valencianista y ganó la Copa del Rey en esa misma temporada. El campeón de Copa de 2008 con el Valencia CF es entrenador en las categorías inferiores del FC Dallas.

La travesía de Sunny

"El comienzo de mi aventura fue triste. Un agente me contactó en Nigeria y me dijo que, si podía obtener un visado y llegar a Francia, él me conseguiría un hueco en equipo. Pero nunca más lo vi. Cuando llegué a Francia (con 15 años), lo llamé varias veces, pero nunca respondió a mis llamadas. Me quedé frustrado. Estuve allí 3 años", recordaba.

Un ojeador del Poli Ejido le puso el ojo encima mientras jugaba en un equipo con compatriotas nigerianos. La diferencia de ese niño flacucho con el resto de jugadores era muy llamativa. Una vez en España, poco tardó en ser adoptado por el país, que le permitió jugar en las categorías inferiores de la Selección. Dos grandes temporadas en Poli Ejido de Segunda fueron suficientes como para que el Valencia CF abonara cerca de 2 millones de euros por su fichaje. Muchos eran los equipos interesados, pero los de Mestalla fueron más rápidos que los Deportivo de La Coruña, Liverpool o Real Madrid que lo querían para sus canteras. Valencia le ofrecía la posibilidad de subir directamente al primer equipo de un equipo top mundial.

Jugó muy poco con el Valencia CF, donde llegó formando pareja de jóvenes con Juan Mata. La máxima categoría se le quedaba grande o, por lo menos, un equipo de este nivel. Sunny llegó a jugar 3 partidos en Champions, otros tantos en Copa y una decena de participaciones en LaLiga. El club tenía claro que un jugador tan joven debía tener minutos, así que fue cedido a Osasuna, Betis y Numancia. Fracasó con los navarros en Primera y con los andaluces en Segunda. Pocos minutos. Con los sorianos se vio su mejor fútbol y tras un año cedido, se quedó dos campañas más en propiedad en Los Pajaritos siendo uno de los mejores del equipo.

Sunny Sunday y Juan Mata en su prsentación / EFE

La del Numancia fue su última experiencia en España, ya que al término de su contrato, hizo las maletas para marcharse a Israel (Bnei Sakhnin) unos meses, después a Bulgaria (CSKA de Sofía) otros tantos y a Turquía (Alanyaspor) después. No era importante en ningún equipo y llegó el momento de probar fortuna en EEUU, donde podría encontrar incluso un entorno originario de Nigeria. Hizo su carrera, aunque algo corta, en el Salt Lake City. Una vez desvinculado de los estadounidenses en enero de 2019, vagó sin equipo medio año, hasta que encontró acomodo en el Pafos FC de Chipre. Tenía 31 años y falta de motivación, por lo que sólo dispuso unos ratos en cinco encuentros. Llegó el COVID-19 y ello adelantó un retiro que quizá no se hubiera producido por entonces.

El que fuera prometedor centrocampista volvió a los EEUU para instalarse en Dallas y está formándose como entrenador, aunque también ejerce como intermediario de jugadores jóvenes. No quiere que les ocurra lo mismo que a él cuando fue abandonado a su suerte en territorio francés. Además, montó un orfanato en su país natal para acoger y ayudar a niños.

Sunny Sunday, con el Numancia / CD Numancia

El torneo

El Fundació VCF Cadete afronta esta MLS Next sub-15, que tiene lugar del 27 de marzo al 4 de abril en la IMG Academy de Bradenton (Florida). En este campeonato se reúnen academias de EE. UU., Argentina, México, Francia, Alemania, Brasil o Japón, entre otros países.

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El combinado valencianista ha superado la fase de grupos después de vencer al Real Salt Lake de Utah (EE. UU.) por cuatro goles a uno y al St Louis City SC de Misuri (EE. UU.) por tres tantos a cero, y empatar a uno frente al CF Montreal de Canadá. En el día de hoy, se celebrará el sorteo para conocer el próximo rival.