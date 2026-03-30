¿Quiénes son los cuatro exjugadores del Valencia CF en el Top-10 goleadores de la Selección?

Mikel Oyarzabal entró en La Cerámica en el Top-10 de goleadores de la historia de la Selección Española. En esa lista hay cuatro jugadores del Valencia CF. David Villa encabeza este listado con 59 goles anotados en 98 partidos disputados con ‘La Roja’. El siguiente en este ránking, quinto lugar, es David Silva con 35 tantos en 125 encuentros. A continuación, Morientes -el séptimo- con 27 goles en 47 partidos y, por último, en la décima posición, se encuentra Ferran Torres con 23 tantos en 54 encuentros.

Cabe destacar que Di Stéfano, que como entrenador valencianista ganó la Liga de 1970-71 y la Recopa de Europa de 1979-80, también está en el décimo lugar de este reputado listado.

Oyarzabal irrumpe en la élite

Mikel Oyarzabal sigue dando pasos agigantados hacia el olimpo de los mitos de nuestra Selección. El delantero de la Real Sociedad de Fútbol, uno de los fijos en las convocatorias de Luis de la Fuente ―presente en todas las listas desde octubre de 2023―, atraviesa su mejor momento goleador desde su debut con el equipo nacional.

Oyarzabal, que debutó el 29 de mayo de 2016 contra Bosnia, acumula un total de 52 partidos defendiendo la camiseta de España, en los que ha anotado un total de 24 goles. Mucho más que un nueve, ha ocupado y marcado desde todas las posiciones del frente de ataque.

Si bien es cierto que Mikel Oyarzabal y el gol siempre han ido de la mano, el eibarrés está atravesando una racha que le ha permitido instalarse entre los máximos goleadores de la historia de la Selección española. En sus últimos diez partidos con España, el delantero guipuzcoano suma once tantos y seis asistencias, convirtiéndose en el máximo artillero de la era Luis de la Fuente con 18 goles.

RANKING DE GOLEADORES HISTÓRICOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA / RFEF

Acostumbrado a aparecer en las grandes citas, el apellido Oyarzabal quedará para siempre grabado en algunas de las páginas más brillantes de la historia de la Selección. Suyo fue el tanto que devolvió a España a la cima del fútbol europeo el 14 de julio de 2024 en Berlín, pero también dejó su sello en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en las de las Nations League de 2021 y 2025.

Noticias relacionadas

Con su doblete contra Serbia, Mikel Oyarzabal superó de una tacada a Julio Salinas (22), Sergio Ramos (23), Ferran Torres (23) y Alfredo Di Stéfano (23) para inscribir su nombre en el salón de mitos de nuestro fútbol. El de Éibar suma 24 goles con la Selección y tiene en su punto de mira los 26 de Butragueño, los 27 de Morientes y los 29 de Fernando Hierro. Más lejos, por el momento, quedan los registros de los cinco máximos anotadores: David Silva (35), Álvaro Morata (37), Fernando Torres (38), Raúl González (44) y David Villa (59).