"Sí" rotundo a Guido Rodríguez, Stole Dimitrievski y Unai Núñez

En menos de una semana, la encuesta de SUPER que invitaba a los lectores a ponerse en la piel del futuro director deportivo/secretario técnico que busca Ron Gourlay, CEO de Fútbol, se cerró este fin de semana con más de 2400 participantes y cerca de 5000 páginas vistas. En total, 2406 votos en cada una de las nueve preguntas sobre el futuro de los futbolistas de la actual plantilla que terminan su vínculo con el Valencia CF el próximo 30 de junio.

Dos futbolistas terminan el contrato que firmaron años atrás, Eray Cömert y Thierry Rendall, los argentinos Renzo Saravia y Guido Rodríguez, este tras rescindir previamente con el West Ham, acordaron un contrato hasta final de temporada, y el portero Stole Dimitrievski llegó al equipo en el verano de 2024 con un contrato 2+2 que acaba en unos meses, pero puede ampliarse con un aumento salarial de 350 000 euros. Finalmente, entre verano e invierno aterrizaron cuatro jugadorses cedidos: Julen Agirrezabala, único con opción de compra (12 millones), Largie Ramazani, Lucas Beltrán y Unai Núñez.

Entre los nueve, la muestra de valencianistas que ha participado en la encuesta SUPER tiene claro que desea la continuidad de seis de ellos: Guido (99 %), Dimitrievski (95 %), Unai (89 %), Ramazani (82 %), Beltrán (72 %) y Cömert (69 %). En el sentido contrario, los votantes también se decantan sin dudar en exceso por los futbolistas que entienden que no deberían seguir en la plantilla de la temporada 2026/27: Agirrezabala (4 %), un caso condicionado por el elevado coste que fijó el Athletic para un futuro traspaso este próximo verano, Thierry (21 %) y Saravia (24 %).

Remodelación en el lateral derecho

Una de las principales consecuencias que dejan los más de dos millares de votos es que los aficionados abogan por una remodelación en el lateral derecho. Con el también cuestionado Dimitri Foulquier lesionado y un año de contrato por delante, a falta de dos meses para la conclusión del curso, la preferencia de buena parte del valencianismo pasa por caras nuevas para el flanco derecho de la defensa. Solo el 21 % apostaría por ofrecer un nuevo contrato a Rendall, y apenas el 24 % le daría una temporada entera a Saravia para poder mostrar sus prestaciones.

Fichado en 2019 por 12 millones de euros, cuando su valor de mercado no alcanzaba el medio millón mientras destacaba en el filial del Sporting de Portugal y había empezado a jugar con el primer equipo, el vínculo del lateral portugués con el Valencia expirará en breve después de siete temporadas en el club de Mestalla y una primera renovación en octubre de 2021. Ahora las dudas son mayores, en especial, motivadas por un serial de lesiones que le ha impedido rendir con regularidad. De hecho, una rotura en los isquios del luso provocó la llegada como 'temporero' de Renzo Saravia. Cinco semanas más tarde, el ex del Atlético Mineiro no se ha estrenado.

Dimitrievski, porterto titular del Valencia en la actualidad / VCF Media

La portería: Agirrezabala y Stole Dimitrievski

El escaso porcentaje de votos en favor del pago de la opción de compra de Julen Agirrezabala se explica porque, a pesar de que sus actuaciones fueron generalmente buenas en la primera vuelta de la Liga, la mejora global de la segunda ha coincidido entre otros factores con el cambio en la portería. Stole Dimitrievski ha aprovechado la oportunidad que ha nacido como consecuencia de la lesión de menisco del meta cedido por los 'leones'. Bajo este contexto, solo el 4 % de los encuestados emprendería una apuesta fuerte en lo económico -12 millones- por Agirrezabala.

La alternativa preferida, con hasta 2279 votos, es la de la continuidad del normacedonio. El exportero del Rayo convence a los aficionados y, sobre todo, ha logrado cambiar la opinión de Carlos Corberán. Para el entrenador, que se involucró en la contratación en verano de Julen, Dimitrievski siempre había tenido un rol secundario. Primero por detrás de Girorgi Mamardashvili y, posteriormente, del propio canterano del Athletic Club.

Gráfico de la evolución de votos en la encuesta SUPER. En verde, en favor de la continuidad en el club en el curso 2026/27 / P. C.

Abrumador 99 % para el argentino Guido Rodríguez

Lo hecho por Dimitrievski en los últimos 11 partidos de LaLiga le ha valido un cambio completo de su estatus en el club. Hasta el punto de que en la opinión de los aficionados que han participado en la encuesta solo un jugador acapara un porcentaje de voto favorable al del meta nacido en Kumanovo hace 32 años. Es el argentino Guido Rodríguez, quien ha caído totalmente de pie entre el valencianismo. El 99 % de los votantes lo quiere en el equipo de la campaña 2026/27 y tiene claro que apuraría en la negociación con los agentes para convencer al campeón del mundo de firmar por más años con el Valencia. 2372 votos de 2406 dicen "sí" a Guido.

A continuación, tercero en la lista de preferencias, aparece el defensa central Unai Núñez. El vasco ha sorprendido con una excelente polivalencia para manejarse como central o lateral. El problema para cumplir con lo votado por el valencianismo consistirá en obtener el 'OK' del Celta, con el que tiene contrato en vigor hasta junio de 2028. Ahora, los vigueses, que en verano ya fijaron una opción de compra al Hellas Verona de 5 millones, querrán sacar tajada del rendimiento que está dando el futbolista y, de paso, aligerar de su masa salarial los cuatro millones brutos que gana. Para poder quedarse en Mestalla, Unai debería rebajar sus pretensiones salariales.

Ramazani, cinco goles que cambian opiniones

Del 89 % de Núñez se pasa al 82 % de Largie Ramazani. Los cinco goles del veloz extemo belga, revitalizado desde enero, han sido fundamentales en la resurrección del equipo. Y, a la hora de votar, pesan más que la triste primera vuelta. Cedido, termina con el Leeds en 2028. Allí no tiene sintonía con el entrenador, Daniel Farke, algo que podría jugar en favor del Valencia en busca de un traspaso inferior a los 7 millones o un nuevo préstamo.

La lista de los seis jugadores con el beneplácito de los valencianistas que han votado en la encuesta concluye con Lucas Beltrán y Cömert por debajo del 75 %. El mediapunta desea seguir en la entidad blanquinegra, y a Corberán la encaja. Habrá que negociar con la Fiorentina, que pagó por él en agosto de 2020 cerca de 19 millones. El asunto se presenta complejo.

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Menos dificultad tendría la renovación de Cömert, con quien el Valencia se encuentra analizando la situación. Si no hay alternativas mejores, dentro de un mes podría intentarlo. De momento, habrá que hacer espacio en el centro de la zaga, donde ya tienen contrato para el curso 26/27 César Tárrega, Justin de Haas, José Copete y Mouctar Diakhaby. Nüñez y Cömert están a la espera.