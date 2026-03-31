Cömert frena la racha de Haaland y gana enteros para el Mundial

La selección de Suiza empató (0-0) ante Noruega en el partido amistoso disputado en el Ullevaal Stadion de Oslo preparatorio para el Mundial 2026. El jugador del Valencia CF Eray Cömert, que disputó 45 minutos, entró en el descanso en sustitución de Manuel Akanji. El internacional suizo fue clave para mantener la portería a cero y frenar la racha goleadora de Erling Haaland, sustituido en el 62.

El delantero del Manchester City acumulaba once partidos consecutivos marcando al menos un gol con la selección de Noruega. La racha arrancó en noviembre de 2024, cuando marcó ante Eslovenia en la UEFA Nations League. Los buenos minutos de Cömert aumentan sus posibilidades mundialistas. El valencianista fue el mejor suplente de Suiza en valoración según el portal estadístico Sofascore.

Un giro radical

La temporada de Eray Comert ha dado un giro radical que pocos podían prever hace apenas unos meses. El defensor suizo, que comenzó el curso como una pieza secundaria en la rotación del Valencia CF, ha pasado a convertirse en un futbolista fiable y competitivo en un momento crítico para el equipo. Las lesiones de compañeros como Mouctar Diakhaby y la falta de alternativas en la zaga abrieron una puerta que el central no solo cruzó, sino que derribó con actuaciones sólidas, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de la afición.

Cömert, con Suiza / EFE

Protagonista inesperado

La evolución de Comert en Mestalla no ha sido casualidad, sino fruto de constancia y aprovechamiento de oportunidades. El central, que parecía destinado a un rol residual dentro de la plantilla, ha sabido responder en situaciones de máxima exigencia, destacando especialmente en la segunda vuelta del campeonato. Su seguridad en defensa, capacidad para salir con balón y presencia en el juego aéreo le han convertido en un recurso valioso en un equipo necesitado de estabilidad.

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Redebut con Suiza ante Alemania

El redebut de Comert con el combinado helvético se produjo en un amistoso frente a Selección de Alemania, un encuentro exigente que terminó con derrota suiza por 3-4. El defensor del Valencia ingresó en el terreno de juego en sustitución de Nico Elvedi y disputó los últimos 12 minutos del choque.