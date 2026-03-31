Activada la venta de entradas desde este martes para el decisivo Elche - Valencia del 11 de abril

El Elche CF se prepara para un nuevo duelo en el estadio Martínez Valero, donde recibirá al Valencia CF en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El encuentro está programado para el sábado 11 de abril, a las 16:15 horas, en una cita clave para dos de los cuatro equipos valencianos en Primera división, y del que además estará muy pendiente el Levante UD, en plena lucha con los ilicitanos por evitar el descenso a Segunda división.

Como informa SUPER, las cerca de 700 entradas disponibles para los valencianistas se han agotado en apenas cinco minutos desde el mismo momento en que el club de Mestalla activó la venta esta mañana a las 10:00 horas.

Una semana de exclusividad para los abonados locales

Por otro lado, los aproximadamente 27 000 abonados del club franjiverde podrán entrar gratis al partido mostrando su carné como habitualmente sucede. Asimismo, dispondrán de acceso preferente para la compra de entradas, según ha establecido la entidad ilicitana, ante la alta demanda que se prevé de aficionados del Valencia.

Desde hoy mismo, martes 31 de marzo, a las 13:00 horas, a través del Área del Abonado en la sección ‘Comprar entradas’ de la página web del Elche, se ha abierto la venta a los abonados del club alicantino para acceder a esas dos localidades extra por persona. Un periodo exclusivo para abonados del Elche disponible hasta el martes 7 de abril a las 19:00 horas de la tarde.

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Por su parte, el público general podrá comprar entradas a partir del miércoles 8 de abril a las 10:00 horas, con venta online habilitada hasta el mismo día del encuentro o hasta que se agoten las entradas. Entonces, dentro de ocho días, se abrirá una nueva posibilidad de ver en vivo el derbi para alguno del sinfín de valencianistas que este martes no ha podido hacerse con una entrada.