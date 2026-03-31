De Haas y Dieng confirman el cambio de tendencia del Valencia CF en clave mercado

El Valencia CF de Meriton se ha acostumbrado en las últimas temporadas a llegar tarde y mal a los mercados de fichajes. Este año no será así. La nueva estructura deportiva del club con el CEO de Fútbol Ron Gourlay y el entrenador Carlos Corberán se ha adelantado al mercado de verano y ha cerrado antes del mes de abril los fichajes de dos futbolistas a coste cero: el mediocentro malí del Al-Ahly SC Aliou Dieng y el central neerlandés del Famalicao Justin De Haas. Dos movimientos con jugadores libres que acababan contrato el 30 de junio de 2026 que confirman un cambio de tendencia del club en clave mercado.

Dieng

“Ya tenemos fichado a De Haas y tenemos otro jugador muy cerca de estar fichado", decía Ron Gourlay el pasado 5 de febrero en referencia a Dieng. Dos meses después, las dos operaciones están cerradas. La última con suspense. El Valencia CF cerró el lunes por la noche el fichaje a coste cero de Aliou Dieng procedente del Al-Ahly egipcio. El internacional malí de 28 años, que finalizaba contrato en verano, firmó por tres temporadas y refuerza el centro del campo en una operación independiente al futuro de Guido Rodríguez. Su llegada se descartó a principios de marzo a pesar de que Ron Gourlay afirmó en febrero que estaba «muy cerca». Las negociaciones se han retomado en un giro inesperado y Dieng se convierte de esta manera en el segundo refuerzo de la 2026/27 junto a Justin De Haas.

Gol de Aliou Dieng en su semana clave / SD

De Haas

El primero es el central neerlandés de 26 años que el pasado fin de semana visitó València para avanzar gestiones y conocer más de cerca el que será su nuevo club y ciudad. El Valencia cerró el fichaje de De Haas hasta el 30 de junio de 2030. El holandés, zurdo de 1,94 metros, llega libre del Famalicao convertido en uno de los centrales top de la liga portuguesa. El club se anticipó a otros clubes interesados después de muchas semanas de trabajo de la nueva estructura deportiva del club liderada por Lisandro Isei. Las negociaciones arrancaron en noviembre con el propósito inicial de cerrarlo en el mercado de invierno, aunque la lesión de Mouctar Diakhaby cambió los planes. SUPER adelentó el interés por el central el pasado 12 de enero.

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