El Valencia cierra el fichaje de Aliou Dieng

Parecía un capítulo cerrado, pero no. La opción de Aliou Dieng sigue encima de la mesa y va a convertirse en el segundo fichaje del Valencia CF de cara a la temporada 2026/27 tras Justin De Haas. Según ha podido saber SUPER, el club blanquinegro había retomado en las últimas horas las conversaciones con el futbolista del Al Ahly y ha cerrado, ahora sí, su incorporación.

Dieng ya sonó con fuerza a principios de 2026 hasta el punto de que prácticamente se dio por hecho que el Valencia iba a repetir la 'fórmula De Haas' e iba a dejar cerrada su llegada a partir de verano. El propio Ron Gourlay, en una rueda de prensa concedida tras el mercado de invierno, dijo lo siguiente sobre los fichajes de verano: "Estamos trabajando ya en el verano, hemos fichado a Justin de Haas y tenemos otro jugador cerca de estar fichado (en referencia a Dieng)".

Dieng, con la camiseta de Mali / SD

Sin embargo, tras alcanzar incluso un preacuerdo con el futbolista, la opción se terminó descartando por distintos motivos. Ahora, varias semanas después de ese 'portazo' a la operación, nada de eso tiene importancia porque el Valencia ha tomado la decisión de reactivarla en busca de un perfil físico para el centro del campo. Dieng fue el jugador elegido en invierno y lo ha vuelto a ser a estas alturas. El maliense se convierte, así, en el segundo fichaje para la próxima temporada.

En Egipto hablan de tres años

En Egipto también confirman que el fichaje está hecho. Según informa Ibrahim Abdel Gawad, Aliou DIeng ya ha firmado un contrato de tres años con el Valencia CF, club al que llega gratis tras el fin de su contrato con el Al Ahly. El periodista da por cerrado el fichaje y asegura que el centrocampista se incorporará a la disciplina valencianista una vez finalice la presente temporada.

Un '6' para ¿competir con Guido?

El jugador, de 28 años y con experiencia internacional, se incorporaría al club valencianista a partir de julio, en una operación que estuvo cerca de cerrarse en el mercado invernal. Dieng aterrizariá en Mestalla para aportar físico en el centro del campo, algo que va en la línea del perfil de futbolistas que se estaba rastreando en el mercado.

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La duda en caso de que Dieng acabe llegando es si lo hará para competir con Guido, cuyo futuro también es una incógnita. El argentino es propiedad del Valencia, pero solo firmó hasta final de temporada y podrá decidir qué hacer a partir de junio. El argentino es del agrado de Corberán y el club quiere renovarle, pero de momento no hay nada encauzado.