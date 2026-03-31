Enzo Barrenechea, sobre su vuelta a Valencia: "Lo que necesitaba... mi familia"

El valencianismo está contento con Guido, pero es no quita que eche de menos a Enzo Barrenechea. El jugador argentino, ahora en el Benfica, solo estuvo una temporada como cedido, pero dejó huella en Mestalla por su rendimiento de menos a más durante la temporada y por el sacrificio y entrega que siempre mostró sobre el terreno de juego.

De hecho, cuando terminó la temporada, estuvo encima de la mesa la posibilidad de adquirir al futbolista en propiedad, pero el precio de salida que marcó el Aston Villa, su club de entonces, sacó inmediatamente de la carrera al conjunto blanquinegro y Enzo terminó en Portugal, de nuevo como cedido.

Enzo en Valencia / VCF

Escapada a Valencia, donde está su familia

Ni el Valencia olvida a Enzo ni Enzo olvida Valencia. Fua tal el calado de la ciudad y el club en el futbolista que, a raíz de la cesión, parte de su familia se quedó a vivir en la capital del Turia. Barrenechea ha aprovechado este parón de selecciones para escaparse a Valencia, recargar pilas y visitar a su familia.

El futbolista ha compartido en Instagram una foto en la ciudad con el siguiente mensaje: "Lo que necesitaba... mi familia. Lindos días con ellos". La publicación ha recibido cientos de respustas de aficionados valencianistas mostrándole cariño, así como algún comentario de futbolistas de la primera plantilla del Valencia CF como Javi Guerra.

Enzo dejó muy claro durante su etapa en Valencia y también tras ella que había conectado tanto con la ciudad como con el club, y esta publicación demuestra, de nuevo, que Valencia no ha salido de su corazón.

¿Futuro en el Benfica?

Tras no llegar a un acuerdo con ningún club para un traspaso, el Aston Villa cedió a Enzo el pasado verano al Benfica, que pagó por su préstamo. Desde el inicio de la temporada, Enzo ha sido importante, formando parte del once titular en la mayoría de partidos. Sin embargo, en los partidos más importantes de la temporada para el Benfica, los de la eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, Mourinho apenas le dio bola y solo disputó cinco minutos del partido de vuelta, con la eliminatoria ya resuelta.

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Cuando finalice la temporada volverá a Inglaterra y su club volverá a decidir qué hacer con el argentino: quedárselo, buscar una nueva cesión o desprenderse de él definitivamente vía traspaso.