Gayà luce máscara en Paterna

José Luis Gayà estará disponible para recibir al Celta de Vigo en Mestalla el próximo domingo en el primer partido de Liga tras el actual parón de selecciones. Eso sí, el capitán jugará con una máscara protectora después del tremendo golpe que recibió en la cabeza en el Sánchez Pizjuán en el último compromiso liguero del Valencia ante el Sevilla.

El pasado lunes, en el regreso del primer equipo al trabajo, todavía sin los futbolistas concentrados con sus respectivas selecciones, Gayà estrenó su máscara sobre el césped de Paterna, y este martes ha vuelto a saltar al césped con ella.

Fractura en el pómulo izquierdo

Gayà tiene una fractura en el pómulo izquierdo y necesitará de esa protección especial las próximas semanas para entrenar y jugar, aunque no sería la primera vez que el 'capi' prefiere jugar sin nada como ya sucedió con la nariz. José, sea como sea, estará en el partido del domingo contra el Celta de Vigo en Mestalla. La idea es que la lleve mientras la fractura se cura del todo.

Un doble golpe que le dejó sin ver nada claro

Al borde del primer cuarto de hora del Sevilla FC - Valencia CF disputado hace casi dos semanas, el partido tuvo que detenerse durante varios minutos por el doble impacto que sufrió el capitán valencianista, José Gayà, en la cabeza. El capitán trató de aguantar sobre el campo y así se lo hizo saber al médico que le atendía: "Sí que puedo, aguanta, aguanta, hostia".

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Gayà con máscara / VCF

Sin embargo, poco después, al ser preguntado por el miembro del cuerpo técnico si veía claro, en los labios de Gayà se pudo leer un claro "no", por lo que fue sustituido por Jesús Vázquez. Las pruebas a las que se sometió un día después revelaron la fractura de pómulo.