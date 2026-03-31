Mosquera sube otro escalón: titular con España

Cristhian Mosquera, titular con España. El ex del Valencia CF entra por primera vez en el once de Luis de la Fuente para el último amistoso, esta noche a las 21:00 ante Egipto, previo al Mundial de 2026. La semana pasada ya tuvo la oportunidad de debutar con la absoluta entrando desde el banquillo en el minuto 83 por Cubarsí.

El central de 21 años da otro paso más en su carrera futbolística y sigue creciendo tanto con todo un Arsenal y ahora con la selección española. Esta temporada ha jugado 25 partidos jugados, 14 como titular. Además, suma siete participaciones, cuatro de la partida en Champions League. Suma y sigue para un defensa que sigue en ese proceso de progresión y maduración con la mirada puesta en cumplir su otro sueño: ir al Mundial de 2026 con España.

Objetivo: Mundial de 2026

Mosquera, en una entrevista con el Diario AS, le preguntaron sobre la posibilidad de ir al Mundial con España y su respuesta fue clara y contundente. "Sí, si estoy aquí es porque opciones hay de poder ir y bueno, al final mi trabajo es en mi club y cuando estoy aquí dar mi 100% y al final el míster es el que decide", explicó el defensa "gunner".

Alineación oficial España-Egipto

Alineación oficial: David Raya; Pedro Porro, Cristhian Mosquera, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo; Pablo Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo; Lamine Yamal, Barrenetxea; Ferran Torres