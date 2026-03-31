Penev rompe su silencio: "Se ha exagerado mucho sobre mi enfermedad"

El exfutbolista Lubo Penev, con un gran pasado en el Valencia CF de los años 90, el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, atraviesa un delicado problema de salud tras haber estado hospitalizado en Alemania durante más de dos meses. Desde Bulgaria, el exdelantero ha querido aclarar su situación actual y pronunciarse sobre la ayuda económica canalizada por las asociaciones de exjugadores de los clubes españoles en los que jugó. "No ha habido ayuda financiera en España. Además, nadie está obligado a ayudar", ha indicado en una entrevista concedida a 'SER Deportivos Valencia'.

El exdelantero Lubo Penev se encuentra atravesando un cáncer de riñón que le ha obligado a permanecer hospitalizado durante más de dos meses en Alemania. El que fuera mítico goleador del Valencia en los años 90 se encuentra ahora en Bulgaria, donde sigue su proceso de recuperación bajo supervisión médica especializada.

En su intervención, el exfutbolista relató cómo ha vivido estos meses marcados por la enfermedad. "Estoy bien, siguiendo el plan de recuperación de los médicos, cuidándome y me encuentro fenomenal", señala. Además, el propio Penev quiso transmitir tranquilidad sobre su situación actual: "Estoy en la mano de buenos especialistas y espero regresar pronto a jugar al fútbol con amigos".

En los últimos meses, especialmente en València, hubo un importante seguimiento de la enfermedad de Lubo Penev, incluso con llamamientos para conseguir ayuda económica destinada a su tratamiento, mientras, el CSKA y otros clubes de Bulgaria hacían un trabajo solidario en tierras búlgaras. Sin embargo, el propio exfutbolista quiso aclarar la situación: "No ha habido nada de ayuda financiera en España. Además, nadie está obligado a ayudar", afirmaba con rotundidad Lubo que añade: "El CSKA de Sofia, familiares y ciudadanos búlgaros sí que han aportado algo económicamente porque mi enfermedad requiere tratamientos caros".

A pesar del desgaste evidente en su voz, Penev también ha querido agradecer el respaldo recibido: "De València, solo he hablado con Giner. He visto noticias y le llamé para agradecerle el apoyo”. Además, mostró su malestar por cómo se ha tratado el asunto en los medios valencianos: "Se ha exagerado mucho. Parecía que ya estaba en el baúl, pero nadie me ha preguntado cómo estoy". No obstante, las informaciones fueron confirmadas de una persona de su confianza, el hombre que lo trajo a València cuando estaba en la secretaría técnica del Valencia y, más recientemente, su agente: Juanjo Rodri.

Las aclaraciones de Fernando Giner

Por otro lado, minutos después de escuchar "sorprendido" lo dicho por Lubo Penev, Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, se ha querido explicar con claridad cómo se están gestionando los fondos recaudados para garantizar la transparencia de que la ayuda irá a buen puerto. "Hay algo muy evidente; tiene que estar muy claro donde va el dinero. Y no creo que sea cuestión de desconfianza. Cuando se pide dinero, hay que demostrar donde va ese dinero. Y Lubo lo debe entender", ha comentado el también exjuagdor y compañero de Penev en el Valencia CF de Guus Hiddink.

"La fórmula es con factura y ya está. Es el modo correcto. Nos manda factura y ya está. Muchos compañeros han aportado y hay que justificarlo todo", agregó Giner. Actualmente, el dinero recaudado permanece disponible a la espera de que se presenten los documentos necesarios. "Mucha gente ha ayudado, compañeros y clubes, hemos hecho lo que teníamos que hacer, recaudar lo máximo posible para poder darle ese dinero para lo que nos solicitaba, que eran los tratamientos", insistió Giner, persona que habló directamente con Penev sobre su situación.

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Por último, insistió en que los fondos están listos para ser utilizados en cuanto se cumplan los requisitos necesarios: "Solo hace falta que (Lubo) me diga: aquí está la factura, y se le paga. Una la pagó el CSKA, pero debe seguir con el tratamiento y el dinero está ahí, en una cuenta. No lo puedo explicar de otra forma, no puedo debatir con Lubo; entiendo que su situación es muy difícil, pero que nadie piense que el dinero no sabemos dónde está. El dinero está ahí", setenció.