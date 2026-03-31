La IA sorprende con el Valencia: más cerca de Europa que del descenso

No hay margen y tampoco excusas después de los últimos resultados del equipo en LaLiga. El Valencia CF encara el tramo decisivo de la temporada con un posible nuevo objetivo en el horizonte: Europa. Más allá de que desde la entidad blanquinegra, Corberán semana tras semana se limite a decir que el objetivo es "el próximo partido" la clasificación se empeña en poner de manifiesto que luchar por algo más de la permanencia es posible este curso. Tras el último parón FIFA, el equipo valencianista retomará la competición a seis puntos de la sexta plaza, que ocupa el Real Club Celta de Vigo. No es una distancia insalvable pero tampoco pequeña.

Durante buena parte del curso, el Valencia ha vivido en la cuerda floja. Sin embargo, la inteligencia artificial rompe esa narrativa. El descenso, aunque sigue siendo una amenaza, no es el escenario más probable según los cálculos actuales.

Mestalla puede ser clave en el tramo final de temporada. / SD

La IA da un revolcón a los objetivos del Valencia CF

El fútbol no siempre entiende de lógica, pero a veces, los números sacuden el discurso. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el Valencia CF. El superordenadorde OPTA ha actualizado su predicción de la temporada y el resultado sorprende. Porque, contra todo pronóstico, el equipo tiene más opciones de clasificarse a Europa que de descender.

No es una probabilidad alta. Nadie habla de favoritos. Pero el dato está ahí. Las opciones de alcanzar la UEFA EUROPA Conference League se sitúan en un 2,32%. Por su parte las de entrar en UEFA Europa League, en un 0,45%. Puede parecer poco, pero hay un matiz clave: es más de lo que indicaban los escenarios para un Valencia que solo miraba al descenso (1,19%).

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La igualdad en la tabla mantiene abiertas varias opciones. / OPTA

Europa, un premio lejano… pero posible

El acceso a Europa no depende solo del Valencia. Hay rivales directos. Diferencias de puntos. Y un calendario exigente hasta final de temporada para el Valencia CF. Pero el hecho de que aparezca en las probabilidades ya es significativo. En una liga tan imprevisible, cualquier racha puede cambiarlo todo. Lo más interesante es el contexto. La igualdad en la tabla mantiene abiertos múltiples escenarios. Equipos separados por pocos puntos. Dinámicas cambiantes. Y en ese caos controlado, el Valencia tiene algo que muchos no esperaban: opciones.