La surrealista historia de David Albelda en una peluquería

Los futbolistas de éxito están acostumbrados a ser reconocidos allí donde estén, además con altas probabilidades de que aquellos que se han percatado de su presencia les pidan una foto o un autógrafo como método para inmortalizar el momento. Sin embargo, no siempre es así. No todo el mundo tiene por qué ser un erudito del fútbol, ni tampoco cualquiera se atreve a interactuar con figuras públicas.

Algo así le ha pasado a David Albelda en la peluquería. El de La Pobla Llarga fue atendido por un profesional que no se percató en el momento que estaba cortándole el pelo a una leyenda valencianista y dejó una divertida anécdota que él mismo contó a través de sus redes sociales.

La anécdota

El peluquero, apodado 'El Rey de las Barbas' en su cuenta de instagram, en la que cuenta con más de 60.000 seguidores, publicó el vídeo este lunes detallando la anécdota. Al entablar una conversación como hace con cualquier cliente, el profesional le pregunta a Albelda que a qué se dedica, a lo que el valencianista le responde que es entrenador de fútbol.

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Sorprendido con la respuesta y con ganas de conocer más, 'El Rey de las Barbas' le pregunta que cómo ha llegado a ser entrenador de fútbol, momento en el que Albelda le cuenta que fue jugador del Valencia CF en su época. Evidentemente, por humildad, David no le comenta que es una de las leyendas más grandes de la historia del club, pero es en ese momento, según cuenta el peluquero, cuando se da cuenta de a quién le está cortando el pelo.