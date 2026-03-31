A Ugrinic se le acaba el tiempo

Tras volver el lunes a los entrenamientos, el primer equipo del Valencia CF ha vuelto a ejercitarse este martes sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Se trata de la segunda sesión de trabajo para prepara el partido ante el Celta de Vigo que se disputará el próximo domingo a partir de las 16:15 horas en Mestalla.

Carlos Corberán ha dirigido el entrenamiento con la disponibilidad Thierry y Gayà, recuperados de sus respectivas lesiones. El capitán, que sufrió una fractura en el pómulo en el partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, está ejercitándose con una máscara protectora que también utilizará en el duelo frente al Celta que marca la vuelta a la competición tras el parón.

Malas noticias con Ugrinic

Con quien no ha podido contar el técnico de Cheste es con Filip Ugrinic, que ha sido la nota negativa de la mañana en Paterna. El futbolista suizo, que vuelve a sentir molestias en el tendón rotuliano de su rodillo, todavía no está en condiciones de regresar a los entrenamientos grupales y su presencia ante el Celta de Vigo se complica conforme avanzan los días.

Su disponibilidad la marcará sus sensaciones con el paso de los entrenamientos hasta el domingo, pero a día de hoy se antoja muy complicado que que suizo entre en la convocatoria.

Filip Ugrinic, medio de 28 años del Valencia CF / VCF Media

Se complica el Mundial

La lesión le hizo caerse de la convocatoria de Suiza de la que sí formaba parte en primera instancia, lo que complica en cierta medida su presencia en el Mundial, para el que la selección suiza ya está clasificado. Esta es la última convocatoria antes de la gran cita y era una buena oportunidad para que su técnico sacara conclusiones.

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A la espera de los internacionales

El entrenamiento tampoco ha contado con los lesionados de larga duración, Diakhaby, Foulquier y Julen, y tampoco con los internacionales que todavía no han vuelto de sus respectivas convocatorias. Dimitrievski (Macedonia) y Cömert (Suiza) se irán incorporando a lo largo de la semana.