Amistosos para Dimitrievski y Cömert con sus selecciones antes de volver a València

Los únicos dos internacionales absolutos del Valencia CF, Stole Dimitrievski y Eray Cömert, juegan este martes con sus respectivas selecciones, Macedonia del Norte y Suiza, antes de emprender regreso a la capital del Túria y preparar el importante partido del domingo frente al Celta de Vigo (16:15 horas), correspondiente a la jornada 30 de LaLiga. Hoy, Macedonia del Norte se enfrenta a Irlanda (20:45 horas), y Suiza compite con Noruega (18:00 h).

Macedonia del Norte, eliminada de la repesca el pasado jueves en Dinamarca (4-0) se enfrenta a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín. Los irlandeses también cayeron hace unos días en la tanda de penaltis frente la República Checa, perdiendo toda posibilidad de clasificarse para la Copa del mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, que determinará hoy mismo los últimos seis billetes para la cita en las finales de UEFA y FIFA. Fuera de la cita mundialista, ambas selecciones han organizado un encuentro amistoso para la segunda fecha FIFA del parón en el que se espera que los jugadores menos habituales de Irlanda y Macedonia del Norte tengan la ocasión de mostrarse con sus combinados nacionales.

Dimitrievski, ¿un respiro después de 23 titularidades consecutivas?

En este contexto, Dimitrievski, 86 veces internacional como jugador normacedonio, podría sentarse en el banquillo tras 23 partidos como titular y referente de la selección de su país. El meta del Valencia no se pierde un duelo con Macedonia del Norte desde el amistoso contra Armenia de octubre de 2023. Entonces, el portero que actuó como titular fue Siskovski, en la actualidad en las filas del Banja Luka, equipo de la primera división de Bosnia y Herzegovina. Esta noche, si finalmente el seleccionador, Goce Sedloski, decide sentar a Stole, bajo los palos normacedonios estaría Dejan Iliev, portero del Rapid de Bucarest rumano.

Para el Valencia, la suplencia de Stole en un partido donde su selección no se juega ya absolutamente nada significaría la mejor noticia desde el punto de vista de 'riesgo 0'. Cabe recordar que, a día de hoy, Dimitrievski apenas tiene competencia en la portería de Mestalla. Julen Agirrezabala fue intervenido del menisco de la rodilla a principios de marzo y Cristian Rivero quedó como guardameta suplente, mientras Vicent Abril, del Valencia CF Mestalla, completa la nómina en los entrenamientos.

Más tensión en el amistoso mundialista de Oslo

Amistoso también es el choque de Suiza esta tarde en Oslo (Noruega). A diferencia del partido entre normacedonios e irlandeses, se espera más tensión competitiva en el duelo entre noruegos y suizos, ya que las dos selecciones sí estarán en el Mundial que se avecina y se ha convertido en una de las pruebas finales en que los varios futbolistas de uno y otro bando tratarán de ganarse la confianza de su seleccionador y abrirse una puerta hacia la cita internacional que mayor motivación provoca entre los profesionales.

En esa tesitura se encuentra el defensa del Valencia CF Eray Cömert. El jugador de origen turco se ha adentrado en los últimos meses de esta temporada 2025/26 teniendo que demostrar su valía con un doble objetivo: poder estar en la Copa del mundo con Suiza, y ampliar su contrato con el equipo de Mestalla, que expira el próximo 30 de junio. Sin embargo, al menos, lo del Mundial no se presenta como una tarea fácil para Cömert, que tiene competencia seria en esta carrera, entre ella, un futbolista que estuvo en la agenda valencianista el pasado enero, Aurèle Amenda, central del Eintracht de Frankfurt.

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Hace unos días, en el amistoso de Basilea ante Alemania, en el que los helvéticos cayeron por 3-4, Cömert entró al césped en el minuto 78 en lugar del zaguero Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach). Un cuarto de hora antes, Manuel Akanji, pieza básica para Murat Yakin, dejó su lugar a Amenda. El valencianista parte con ligera ventaja entre las opciones para el puesto de cuarto central, pero no lo tiene asegurado y estos amistosos y su final de curso con los de Mestalla decidirán su futuro.