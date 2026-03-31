El valencianismo actúa: Las entradas para el Martínez Valero duran cinco minutos

Quien se haya despistado cinco minutos se ha quedado sin entradas para ver al Valencia en la grada visitante del Martínez Valero el sábado 11 de abril en la jornada 31 de LaLiga. Es el tiempo que han durado a la venta en la web del club, que ha abierto el proceso de venta a las 10:00 horas de este martes y, cinco minutos después, ha colgado el cartel de 'sold out'.

Es una nueva prueba más de fidelidad del valencianismo, que esta temporada está reconfirmándose como una de las aficiones más activas a la hora de acompañar a su equipo en los desplazamientos y para el derbi autonómico ante el conjunto franjiverde no será distinto.

El Martínez Valero, territorio de hermandad

En todas las últimas temporadas en las que el Elche ha estado en Primera, los duelos entre franjiverdes y blanquinegros han confirmado la hermandad que existe entre ambas aficiones. El Martínez Valero siempre ha sido un destino propicio para el valencianismo, que nunca ha tenido problemas en teñir de blanquinegro un sector importante del estadio ilicitano.

En la temporada 2022/23, con el Valencia al borde del descenso y un Rubén Baraja recién llegado al cargo, la afición del Valencia llevó a cabo uno de los mayores desplazamientos de los últimos años, creando en el Martínez Valero un ambiente muy parecido al de Mestalla y llevando en volandas a su equipo para conseguir una victoria clave.

MARTÍNEZ VALERO / ELCHE CF

¿Pulso por Europa?

Para el equipo y para la afición puede ser un desplazamiento especial y es que, en la jornada 31, el Valencia sabrá si todavía tiene opciones de aguantar el pulso europeo, en el que tiene opciones de meterle tras la buena dinámica en las últimas jornadas. Por lo pronto, la afición confía en el equipo y ha decidido agotar las entradas para que sientan su calor desde la previa del encuentro.

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Para el Elche también será un partido crucial, aunque en su caso por evitar el descenso. El conjunto de Eder Sarabia ha caído durante la segunda vuelta a los puestos más bajos de la clasificación y se ha quedado casi sin margen respecto a la zona roja.