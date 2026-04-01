El portero de la selección de Egipto, en la lupa del Valencia

En las últimas horas, la prensa deportiva egipcia ha sacudido la actualidad valencianista. Menos de un mes después de que fuentes oficiales del Valencia CF asegurasen que el fichaje de Aliou Dieng estaba descartado, el medio 'On Time Sport' informó este lunes de un acuerdo para tres temporadas (2+1) entre el club de Mestalla y el centrocampista de la selección de Mali, que acaba contrato con el Al-Ahly de El Cairo el próximo 30 de junio. Noticia, ahora, confirmada desde la entidad valencianista.

El de Aliou Dieng, sin embargo, no ha sido el único nombre que se ha vinculado con el Valencia desde Egipto. El mismo medio indicaba que emisarios de un club de LaLiga acudirían al RCDE Stadium para seguir de cerca las evoluciones de un compañero de equipo del mediocentro malí en el Al-Ahly, el portero de la selección de los 'Faraones', Oufa Shobeir.

Horas más tarde, el programa de televisión en cuestión precisó que ese equipo sería el Valencia, en la búsqueda de un portero que encaje en unos parámetros económicos no excesivamente elevados. Sin ir más lejos, por ejemplo, ya se tiene decidido que la opción de compra de Julen Agirrezabala (12 millones), actualmente lesionado del menisco, es inasumible. El precio de mercado del egipcio, valorado entre 1-2 millones es muy inferior al del vasco cedido por el Athletic Club.

Redacción SD

Ofrecido a equipos españoles

Lo cierto es que el nombre de este portero que acaba de cumplir 26 años viene relacionándose desde Egipto con el Valencia desde hace prácticamente un año. La agencia de representación de Shobeir, la misma que condujo al goleador Omar Marmoush a la Bundesliga, antes de su millonario traspaso al City (75 millones) hace más de un año, lleva tiempo trabajando en una salida del prometedor meta, Mostafa Oufa Shobeir. En los últimos meses, aparte de al Valencia, el portero del combinado egipcio ha sido ofrecido a otros clubes españoles como el Getafe o el Almería.

La cuestión de Shobeir, que acaba contrato en 2027, se encuentra en la actualidad en un punto muy distinto a la de Dieng, que se da por cerrada. En el caso del portero, lo que emana desde el entorno del Al-Ahly, es que son conscientes de que su jugador está siendo seguido por diferentes clubes de Europa, entre ellos, el Valencia. El conjunto entrenado por Carlos Corberán busca portero en el mercado, y es conocido que uno de los que más gusta es el valenciano Antonio Sivera, aunque las exigencias económicas del Alavés complicarían su aterrizaje en Mestalla.

Shobeir es un portero de 1,86 m, que destaca por reflejos y capacidad para el uno contra uno. En la actual temporada ha estado siendo titular en el Al-Ahly en la Champions League de Asia. Por su parte, con la selección de Moha Salah acumula ocho partidos defendiendo la portería desde noviembre de 2024. En la Copa Africana, donde los 'chicos del Nilo' cayeron en semifinales, fue suplente del veterano capitán El Shenawy, al que ha relegado al banquillo desde el partido por el tercer y cuarto puesto de la CAN.

Noticias relacionadas

Presente en el Mundial 2026

En los amistosos ante Arabia Saudita y España Oufa ha sido el titular, sobresaliendo en la segunda parte contra los españoles. La prensa de su país, de hecho, lo califica como MVP y héroe del empate de anoche en Barcelona (0-0) gracias a sus meritorias paradas en esos segundos 45 minutos. Parece que hace bien cualquier entidad que quiera conocer con detalle las condiciones y capacidades de un portero que estará en el Mundial 2026, una cita donde su cotización podría elevarse considerablemente. En el grupo G compartirán espacio con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.