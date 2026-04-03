Aaron Escandell se pronuncia sobre su futuro: "No sé qué pasará"

Aarón Escandell está siendo uno de los nombres destacados dentro de la mala temporada del Real Oviedo. El guardameta valenciano, a pesar del número de goles encajados, está cuajando una buena temporada, sosteniendo al conjunto ovetense en varios partidos y luciéndose contra los grandes cuando recibe muchos tiros a puerta.

Como todo jugador que destaca en un equipo de la zona baja, su nombre ya se relaciona con una posible salida, y más todavía si se termina confirmando el descenso del Real Oviedo, que tiene toda la pinta. Además, el de Carcaixent se dejó querer por el Valencia hace no mucho, antes de Oviedo-Valencia en el Tartiere que se llevó el conjunto carbayón. Escandell pasó por los micrófonos de Tribuna Deportiva y no tuvo problemas en admitir que "siempre he querido volver al Valencia CF". "Quise volver al VCF Mestalla cuando salí del Málaga, que en ese momento estaba en Segunda B. Claro que me hubiese gustado volver porque es un gran club y un gran equipo", añadió.

El guiño llegó justo en un momento ajetreado en la portería del Valencia, que busca portero para la temporada que viene, bien para asumir la titularidad o bien para ser el suplente de Stole Dimitrievski. Con esos ingredientes sobre la mesa, relacionar a Escandell con el conjunto blanquinegro fue casi una obligación.

Escandell aparca los rumorea hasta final de temporada

Este jueves Aarón Escandell concedió una rueda de prensa y la pregunta sobre su futuro fue inevitable. Sin embargo, el valenciano no quiso darle mucha bola al asunto, consciente de que el Real Oviedo todavía se juega mucho en este final de temporada y hablar de asuntos que puedan despistar no sería muy inteligente. Preguntado sobe su posible salida, contesto: "No estoy pensando en eso. En mi cabeza no entra otra cosa que el día a día y seguir disfrutando dentro de la mala situación que vivimos. No sé qué pasará en el futuro, pero tengo contrato aquí y estoy feliz. Mi pensamiento es salvar al Oviedo y luego ya se verá. Eso no quiere decir que me vaya a ir ni nada, sino que creo que no es el momento de hablar de mi futuro ahora mismo".

El Valencia se lo piensa

Y mientras, el Valencia tiene que decidir qué hace con su portería para la temporada que viene. De partida, ni Julen, que está cedido, ni Dimitrievski, que acaba contrato, están confirmados para el próximo curso, aunque lo más normal es que el macedonio sí continúe porque en su contrato existe una cláusula para renovar dos años. Además su rendimiento desde que asumió la titularidad está siendo notable.

Noticias relacionadas

Stole Dimitrievski, en el partido de Liga en Mestalla ante el Alavés (3-2) / LaLiga

El que hará las maletas de vuelta a casa es Julen y entonces el Valencia debe decidir. Fichar un portero parece una obligación, a no ser que el cuerpo técnico vea a Vicent Abril preparado para asumir ya el rol de suplente. En caso contrario, la dirección deportiva atacará el mercado en busca de otro guardameta, con la duda de si será con la intención de que sea titular o suplente.