Alerta Largie Ramazani

Largie Ramazani lleva varias semanas siendo uno de los jugadores más destacados del Valencia CF. Cuando peor estaba el equipo y más en falta echaba la figura de un atacante que asumiera responsabilidades, el extremo propiedad del Leeds se erigió como la mejor solución y ahora mismo es un futbolista indiscutible en el esquema de Carlos Corberán.

El belga recibió el premio de la titularidad por primera vez esta temporada en el derbi del Ciutat de València ante el Levante, y respondió a la confianza de Carlos Corberán con un golazo que abrió el marcador. Volvió a ver puerta una semana más tarde ante el Villarreal y encadenó tres partidos seguidos mojando ante Osasuna. En la última jornada antes del parón también marcó un gol clave ante el Sevilla y en total ya registra cinco dianas este curso.

A un partido de la suspensión

Perderle a estas alturas de la temporada sería un palo para la creación ofensiva del equipo, por eso Largie debe andar con cuidado de ahora en adelante, empezando por el duelo ante el Celta de este domingo. Y es que Ramazani acumula ahora mismo cuatro tarjetas amarillas, por lo que está a solo una de acarrear una sanción de un partido. Si vuelve a ser amonestado, tendrá que quedarse un partido en la grada.

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Thierry, en la misma situación

Thierry Rendall es otro jugador de la plantilla del Valencia que está apercibido, aunque a su baja está más acostumbrado Carlos Corberán dado su historial médico. Si Thierry fuese sancionado en alguno de los próximos partidos, lo normal sería que el técnico de Cheste apueste por Unai Núñez en el costado diestro, una solución de urgencia que ya le ha tocado emplear en alguna ocasión y el resultado no ha sido ni mucho menos malo.