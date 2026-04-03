Buenas noticias para el Celta antes de visitar Mestalla

El Celta de Vigo lamentaba esta semana la lesión de Iago Aspas, que sufrió molestias durante el entrenamiento del pasado martes debido a una tendinopatía leve. Sin embargo, la dolencia no ha ido a más y este jueves Claudia Giráldez, en rueda de prensa, tranquilizó a la afición celeste sobre el estado físico del capitán: "Lo de Aspas no es nada importante, es una molestia".

Es más, el técnico del Celta no descartó que Aspas pueda estar disponible para el partido del domingo en Mestalla, donde el equipo vigués reanudará la competición liguera tras el parón de selecciones. El partido es de sumar importancia para la carrera por Europa, y es que una victoria del Valencia situaría a solo tres puntos del Celta al conjunto de Carlos Corberán.

Matías Vecino también podría llegar

Y Iago Aspas no es el único futbolista que podría recuperarse a tiempo para visitar al Valencia. Matías Vecino, que sufrió rotura fibrilar miofascial en el soleo izquierdo durante el partido en Lyon, se encuentra en la fase final de su recuperación y el plazo de dos-tres semanas que se pautó se cumple ya. Su reaparición podría darse en Mestalla.

El Friburgo en el horizonte

Sin embargo, Giráldez no pierde de vista el duelo de cuartos de final de Europa League ante el Friburgo que se disputa el próximo jueves, un partido que podría empujarle a descansar a ciertos futbolistas en el partido de Mestalla, entre ellos, dos que acaban de salir de lesión como Aspas y Vecino.

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Iago Aspas celebra su gol de penalti en el minuto 85. / Pablo Hernández Gamarra

Ilaix y Radu, OK

Se han podido recuperar a tiempo tanto Ilaix Moriba como Andrei Radu, que también han pasado por la enfermería en las últimas semanas. El internacional guineano también sufrió una tendinopatía, como Aspas, que le impidió incorporarse a su selección. El guardameta rumano, en cambio, se trasladó a su país después de sufrir en el último partido de Liga una contusión muscular en el soleo de la pierna derecha. Tras su regreso a Vigo recibió el alta médica, después de disputar partido y medio con Rumanía, que perdió la oportunidad de clasificarse para el próximo Mundial tras caer ante Turquía.