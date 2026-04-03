Los datos más relevantes del Valencia CF-Celta

Vuelve la competición tras el parón por los compromisos internacionales. Tras la victoria ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Valencia CF recibe al RC Celta de Vigo en Mestalla en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS 25-26. El conjunto valenciano ha ganado dos de los cuatro partidos que ha jugado después de una ventana internacional, coincidiendo en que las dos victorias se produjeron cuando el equipo jugó en Mestalla.

Desde su llegada al banquillo valencianista en diciembre de 2024, Carlos Corberán ha vivido cuatro ventanas internacionales de selecciones. La primera fue en marzo de 2025, aún en la pasada campaña, y las otras tres ya en esta, primero en septiembre, después en octubre y la siguiente en noviembre. El equipo dirigido por el técnico de Cheste se impuso por la mínima al Mallorca en Mestalla (1-0) en el parón de marzo de la temporada pasada; mientras que en la presente campaña cayó goleado contra el Barcelona en el Johan Cruyff (6-0), empató ante el Alavés en Mendizorroza (0-0) y ganó contra el Levante en Mestalla (1-0) el 21 de noviembre.

La victoria en el derbi valenciano gracias a una chilena de Hugo Duro confirmó la positiva estadística de del Valencia de Corberán tras los parones de selecciones en Mestalla. El partido contra el Celta de Vigo de este domingo será el quinto que afronta después de un parón y lo hará en su feudo en busca de alargar dicha dinámica como local después de una ventana internacional.

Tres puntos importantes

Una victoria del Valencia, que se encuentra en la duodécima posición con 35 puntos, le permitiría seguir alejándose del descenso (está a siete puntos de diferencia) y acercarse a los puestos europeos.

A falta de nueve partidos para el final de temporada, los valencianistas están a seis puntos del sexto puesto que marca la Liga Europa. Justamente, ese lugar lo ocupa el equipo gallego, su próximo rival, aunque si se dan una serie de resultados de equipos españoles en competiciones europeas o en la final de la Copa del Rey, el séptimo lugar también podría dar entrada a Europa.

Último precedente

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en el partido de la primera vuelta, disputado en el Estadio Abanca Balaídos, en el que el conjunto valencianista perdió. Por otra parte, en el último encuentro jugado en el estadio de Mestalla, la victoria sí que fue para el Valencia, que ganaron (2-1) la campaña pasada con los goles de Luis Rioja y Javi Guerra.

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Entrenamiento del Valencia CF. / SD

Conexión Valencia-Vigo

Algunos de los futbolistas que han pasado a lo largo de la historia por el RC Celta de Vigo se han formado en la Academia VCF. Borja Iglesias, Nolito o Juan Sánchez, ejemplos de ello. Numerosos futbolistas han defendido ambos escudos entre los que destacan: Fernando Cáceres, Karpin, Cañizares y Penev, entre otros. El máximo goleador histórico ha sido Mundo Suárez con 23 tantos; Hermida, por su parte, con 9 goles. Vicente Asensi, el futbolista con más partidos (25) ante el RC Celta de Vigo.