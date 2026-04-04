Alineaciones oficiales del Valencia CF - RC Celta

El Valencia CF afronta la jornada 30 de LaLiga EA Sports con la oportunidad de dar un paso importante hacia los puestos europeos. El conjunto dirigido por Carlos Corberán llega tras una victoria de prestigio ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán, lo que ha reforzado la confianza de un equipo que quiere consolidar su buena dinámica. En clave fantasy, este partido puede ser clave para sumar puntos con defensas sólidas y jugadores en forma que atraviesan un buen momento. Enfrente estará un RC Celta que, pese a su reciente derrota ante el Deportivo Alavés, ha demostrado competitividad, especialmente con su victoria europea en Lyon.

El partido se presenta como un duelo equilibrado en el que las bajas pueden jugar un papel importante. El Valencia no podrá contar con jugadores como Foulquier, Diakhaby o Copete, además de la ausencia de Agirrezabala, aunque recupera piezas como Gayà y Ugrinic. Por su parte, el Celta llega con ausencias sensibles como Iago Aspas, Starfelt y Vecino, aunque recupera efectivos como Ilaix Moriba, que puede aportar equilibrio en el centro del campo.

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En Mestalla se espera un choque intenso, con dos equipos que buscan imponerse desde el orden y la verticalidad. El Valencia intentará hacer valer su fortaleza como local y su mejoría en defensa, mientras que el Celta tratará de aprovechar su calidad ofensiva y la velocidad de sus atacantes para generar peligro al contragolpe. Desde el punto de vista fantasy, será un encuentro interesante para apostar por jugadores diferenciales que puedan decantar la jornada con goles, asistencias o porterías a cero, en un partido que promete ser igualado.

Onces oficiales del Valencia - Celta: